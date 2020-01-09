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「新型冠狀病毒」掀恐慌！港大教授：「疫情何時結束」下周末是關鍵

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▲微博瘋傳，武漢爆發SARS病例。（圖／翻攝自微博）

▲武漢華南市場進行例行消毒。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

《央視》今（9）早報導，經過專家小組初步判定，湖北省武漢市爆發的不明原因肺炎，其病原體為「新型冠狀病毒」。香港大學微生物學系講座教授袁國勇表示，下周末是關鍵時刻，如果屆時沒有再新增病例，就可以假設疫情結束了。

據《星島日報》報導，袁國勇指出，北京當局經過SARS疫情後十多年發展，流行病學及醫院測試技術已經非常強，這次的疫情發現也與香港專家先前的預測接近，「以往發現的冠狀病毒全都可以經由人類傳染，現階段無法得知新病毒是否可以人傳人，而目前感染個案還不算多，因此還不能斷定病毒人傳人的效率有多高。」

▼香港大學微生物學系講座教授袁國勇。（圖／翻攝自香港大學官網）

▲港大「以毒攻毒」抗流感 5-10年推新藥。（圖／香港大學）

他也稱，病毒剛在人類之間傳播時未必適應得好，因此可能傳人的效率不高；但如果沒做好防控，病毒在人與人交叉感染時基因改變，傳人的效率就有可能提升，所以有必要先將新病毒當作可以人傳人看待，做好醫院防感染控制措施，市民也要注重個人衛生，提高警覺。

袁國勇接著說，公立醫院內科病房擠滿人的情況十分嚴重，如果第一起病例進入醫院後又沒有隔離，就會造成疫情擴散。他最後強調，下周末會是關鍵時刻，「因為首先出現發病個案的武漢華南海鮮城，在下周末便關閉滿2星期了，這段期間已經超出病毒潛伏期，如果屆時無新增病例，便可假設疫情結束。」

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