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武漢肺炎「新型冠狀病毒」　北京大學教授：人傳人可能性大！

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▲武漢華南海鮮市場。（圖／翻攝自觀察者網）

▲武漢華南海鮮市場。（圖／翻攝自觀察者網）

記者劉亭／綜合報導

央視今（9日）早公布，初步判定武漢不明肺炎為新型冠狀病毒，跟先前已知的冠狀病毒都不同。北京大學醫學部基礎醫學院免疫學系教授王月丹認為，這次疫情人傳人的可能性很大。

根據「香港電台」報導，王月丹指出，根據2003年SARS經驗，冠狀病毒在人與人之間會傳播，因此要弄清楚傳播途徑與傳播媒介，才能採取正確的相對應措施，同時監察疫情。

而目前也暫時不能夠判斷這次疫情是否源於「野味」，王月丹表示，現階段應該要避免吃「野味」，停售野生動物，民眾也盡量不要到人多的地方，並且注意不要接觸有發燒症狀病人。

王月丹認為，政府應每天公布是否有新增病例，可以消除公眾疑慮。為了防治疫情擴散，他也透露目前不能夠排除其他省市會出現病例，大陸各出入境口岸都應加強檢疫。

冠狀病毒是一類主要引起呼吸道疾病的疾病的原體。除人類以外，甚至感染豬、牛、貓、狗、貂、駱駝、蝙蝠、老鼠和刺猬等多種寄生蟲和多種種類。

目前已知的人類冠狀病毒共有6種。像是「嚴重急性呼吸系統症候群冠狀病毒」和「中東呼吸症候群冠狀病毒」，也就是一般簡稱的SARS和MERS，都會引起嚴重的呼吸系統疾病。而這次造成新疫情的新型冠狀病毒和已被發現的人類冠狀病毒不同，需要進一步科學研究。

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