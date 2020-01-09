林佳龍鄭文燦黃偉哲合體台中　力挺陳柏惟洪慈庸莊競程

▲林佳龍、鄭文燦和黃偉哲力挺新生代立委候選人莊競程、陳柏惟、洪慈庸。（圖／莊競程競總提供）

記者鄧木卿／台中報導

學運世代出身的交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲3人9日合體，力挺台中市3個年輕世代的立委候選人莊競程、陳柏惟、洪慈庸，林佳龍呼籲大家彼此拉票、回家投票，3個候選人也高喊「台灣第一線、保台最前線」、「三席全上、台中紅不讓」，並期盼蔡英文總統順利連任，國會過半，台中贏，台灣一定贏。

林佳龍說，30年前是台灣第一波民主化，反對威權統治及老賊修憲，30年後下一代勇敢站出來，反對中國併吞、反對一國兩制，是第二波的民主化，是要讓台灣民主深化而不是民主倒退。

鄭文燦說，在林佳龍部長號召下，一定要放下手邊工作一起來輔選，3位候選人所面對的對手是國民黨陣營中保守的舊勢力，是進步的台灣需要更新的對象。

黃偉哲表示，莊競程專業與認真的態度，與對手是一種反差，洪慈庸認真與問政犀利，選區服務都是立法院的模範之一，陳柏惟從南台灣到台中力抗消波塊，希望讓民主的腳步能夠更風平浪靜，一棒接一棒繼續努力。

陳柏惟表示，勇敢對抗站出來所謂「可能有生命危險」的選區，他毫不惶恐，台灣民主如果還不到一百分，那麼要讓「抗中保台」的力量持續，台灣是民主自由的國家，不需要依靠中國。

洪慈庸表示，4年前是在挑戰不可能，雖然有時候往前走一步卻是後退兩步，但反中國、反極權，要能夠讓台灣人民往同一個方向走，大家都還在努力中，現在年輕人要站到最前線，再怎麼困難都要努力到最後，年輕人之所以能感動社會，是因為勇敢。

莊競程表示，年輕人願意站出來投入艱困選區，雖然不被看好，但是4個月來努力與打拚被肯定，希望能夠得到很好的結果，輸在起跑點不是輸、贏在終點才是贏，如果這一代亂投票，下一代可能要出來上街頭來爭取現在的自由民主，他呼籲年輕人站出來，支持台派，讓國會過半。

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