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王婉諭憶女兒小燈泡淚灑記者會　林洲民現身力挺進國會

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▲▼王婉諭舉辦「百工百業挺婉諭進國會」記者會。（圖／時代力量提供）

▲王婉諭舉辦「百工百業挺婉諭進國會」記者會。（圖／時代力量提供）

記者林銘翰／台北報導

選戰進入倒數兩天，時代力量不分區立委候選人王婉諭9日上午舉辦「百工百業挺婉諭進國會」記者會，談到自己的女兒小燈泡時，王婉諭一度哽咽地表示，「是你讓我重新認識生命，重新認識自己，因為有你，讓我更加珍惜也更加勇敢」。

王婉諭9日上午舉辦「百工百業挺婉諭進國會」記者會，邀請包括前台北市都發局長林洲民、冤案受刑人鄭性澤、資深媒體人戴季全、歌手史茵茵與前時代力量秘書長陳孟秀等人到場力挺。

▲▼王婉諭舉辦「百工百業挺婉諭進國會」記者會。（圖／時代力量提供）

▲王婉諭舉辦「百工百業挺婉諭進國會」記者會。（圖／時代力量提供）

林洲民致詞時表示，每個人都有一個共同的行業，就是永遠關心大家所處的城市、社會和國家，而王婉諭是他很尊敬的人，她的故事存在著一個特別的地位，已經不是任何可以拿來渲染的事件。他指出，自己當初在台北市政府除了推動居住正義，也意識到親子正義的預算和動能嚴重不足，因此期望王婉諭進入國會後，可以做一個「親子正義」的開拓者。

戴季全則提到，自己同時身兼很多身份和職業，但今天是以爸爸的身份出席，他非常支持王婉諭，希望王婉諭能代表父母的聲音進入國會、照亮未來，成為重要的力量。

▲▼王婉諭舉辦「百工百業挺婉諭進國會」記者會。（圖／時代力量提供）

▲林洲民力挺王婉諭。（圖／時代力量提供）

陳孟秀則是以律師身份出席記者會，她表示在擔任時代力量秘書長時，是「推坑」王婉諭的主要推手，而推坑婉諭參選是她2019年最正確、卻也最心疼的決定，期盼王婉諭成為台灣社會的暖流，進入國會成為溫柔的力量，照亮台灣的未來。

王婉諭表示，這兩個月的時間過得很快，但也成長的很快，「我的生活是跟大家一起的，我們面對的是一樣的生活困難」，也謝謝大家給她這位政治素人有發聲的機會。

最後，王婉諭也感謝自己的孩子與先生，談起小燈泡更一度哽咽地說，「是你讓我重新認識生命，重新認識自己，因為有你，讓我更加珍惜也更加勇敢」。

▼王婉諭舉辦「百工百業挺婉諭進國會」記者會。（圖／時代力量提供）

▲▼王婉諭舉辦「百工百業挺婉諭進國會」記者會。（圖／時代力量提供）

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