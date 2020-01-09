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被BBC訪問！李問「勇闖國民黨鐵票區」角逐立委：離島建設不分黨派

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▲▼李問化身淡菜男孩。（圖／翻攝李問臉書、李問競辦提供）

▲連江縣立委候選人李問化身淡菜，展現親民一面。（圖／翻攝李問臉書）

記者洪珮瑄／綜合報導

距離2020大選只剩2天，民進黨候選人李問此次來到馬祖，與另外4名候選人角逐連江縣立委。他日前接受英國廣播公司BBC訪問時表示，離島的建設發展應不分黨派、不分藍綠，希望能夠鼓勵更多在地青年一起來參與地方政治。

BBC的報導中提到，年僅30歲的李問擁有芝加哥大學碩士學位，曾是民進黨的發言人、總統府國安會國防幕僚，不過，一班人都以為他會選擇台北市、新北市，這些發展蓬勃的地方參選，但他卻來到馬祖這個小島角逐立委。

李問在美國完成碩士學位後，就回國服兵役，2014年陸軍裝甲兵退伍、2015年到美國在台協會（AIT）宣誓放棄美國籍。他提到，當年從美國回國並決定放棄美國籍的時候，很多人一開始都不敢相信，甚至不斷想勸阻，「但我單純出自於對國家的認同，也希望盡一份心力，為我們的家園努力。」

▲連江立委候選人李問。（圖／翻攝李問臉書）

▲李問帶著氣球掃街拜票。（圖／翻攝李問臉書）

BBC指出，馬祖四鄉五島人口約有13000人，過去以來，總被稱為是「國民黨鐵票區」；此外，在過去的8次選舉，民進黨也從未奪得超過5%的選票，且上一次派出立委參選人還是在2008年。不過，李問卻毫不畏懼，到馬祖參選立委選舉，希望改變馬祖現狀。

李問在訪問中表示，在這麼久沒有提名的情況下，當然會有很多人對民進黨比較生疏，但「我覺得離島的建設發展應該是不分黨派、不分藍綠，也不應該拘泥於意識形態，我希望我可以深耕馬祖。」他提到，最近幾年來，返鄉工作的年輕人越來越多，生育率也很高，有非常多年輕人居住在馬祖，但是他們的聲音其實沒有受到重視，「我希望能夠改變這一點，鼓勵更多在地青年來參與地方政治。」

▲連江立委候選人李問。（圖／翻攝李問臉書）

▲李問穿著一身淡菜裝扮，讓鄉民們耳目一新。（圖／翻攝李問臉書）

拜票期間，李問時常揹著超大氣球，走過馬祖的四鄉五島，甚至還化身馬祖名產淡菜，掃街宣傳自己的政見，創意十足。他笑說，「很多選民看到也覺得很新奇，甚至有老人家問我們，選舉過後可不可以把淡菜服裝賣給他們，他們可以在一些傳統慶典來使用。」

李問表示，「我們認識的人比較少，在地家族也比較少，但是因為這裡有很多艱困的條件，所以才會激發我們要想出新方法，來跟選民溝通，傳達我們的理念。」他強調，「我已經宣誓深耕馬祖，不論選舉輸贏都會做到。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

台灣大選：挑戰深藍選區的民進黨年輕候選人李問

台灣大選2020除選總統外，立法委員角逐也如火如荼。 在激烈的藍綠營爭奪中，一些政壇新秀大膽選擇 「殺入」政壇對手「鐵票倉」，引來關注同時也似乎預示臺灣政治大環境的很多微妙變化，比如世代之間的政治鴻溝已開始超越傳統的藍綠界限。 民進黨新秀李問就是這樣。一位年僅30便代表綠營來到傳統深藍區——距中國大陸僅9公里馬祖島的競選人。 馬祖歷來是國民黨鐵票倉。 在過往立法院委員選舉中，民進黨得票率從未超過5％。 過去兩屆，民進黨乾脆沒有派出候選人。 李問希望透過參選，把離島馬祖變成「不分藍綠」，不拘泥於意識形態的地方。 他的理念會實現嗎？ 這次當選勝算如何？ BBC中文帶您關注臺灣大選2020中新鮮的人與事。

BBC 中文網（繁體） 發佈於 2020年1月8日 星期三
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