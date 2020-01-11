蔡英文鳳山競總民眾湧入　晚間即將揭曉最新戰果

▲▼蔡英文鳳山競選總部已經有民眾湧入觀看開票情形。（圖／記者洪正達攝，下同）



記者洪正達／高雄報導

2020總統大選投票結束，蔡英文高雄競選總部下午起陸續有民眾湧入鳳山競選總部關心最新開票結果，競總分別在場內外以大螢幕播放電視新聞，究竟蔡英文是否能將昨晚競選之夜的的氣勢及選前民調延續到今天，幾個小時後即將揭曉。

據了解，日前在民進黨全力製作廣告及文宣鼓勵民眾「回家投票」，11日投票當天各地天氣狀況不錯，各投票所民眾都相當踴躍，雖有零星異常狀況發生，不過仍不影響開票作業進行。