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未依規定讓車⋯每月有77名外送員車禍傷！熊貓道安講習「4大方向」降事故率

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▲▼外送平台foodpanda。（圖／記者呂佳賢攝）

▲foodpanda今舉行外送員道安宣導活動。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蕭筠／台北報導

去年雙十國慶假期連續發生外送員死亡車禍，外送員職安問題浮上檯面引發爭議。美食外送平台foodpanda近期積極舉辦外送員道安宣導活動，今（9）日邀請台北市交通警察大隊進行宣導工作，根據統計數字顯示，去年10月至12月一共有232名受傷、1名外送員死亡，其中，事故原因以外送員未注意車前狀況最多，foodpanda營運總監余岳勳表則表示，未來將持續從4面向建立外送員安全駕駛觀念，降低事故率。

▲▼foodpanda外送員道安宣導。（圖／記者蕭筠攝）

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▲foodpanda外送員道安宣導。（圖／記者蕭筠攝）

根據台北市交通大隊統計數字指出，去年10月至12月外送員事故總計有333件、365人受傷、死亡，其中就有232位外送員受傷、1名死亡，事故原因以外送員未注意車前狀況最多，其次依序為未依規定讓車、超速失控、未依規定減速、變換車道或方向不當等肇事主因。

▲▼foodpanda外送員道安宣導。（圖／記者蕭筠攝）

▲foodpanda營運總監余岳勳、民進黨立委候選人高嘉瑜。（圖／記者蕭筠攝）

foodpanda營運總監余岳勳表示，外送員平均用路時間長，屬於高風險工作，外送事故主因除外送員本身，也有被別人違規的情況，不過平台將會持續做好教育工作，以4大方向包括加強外送員交通安全訓練及宣導、優化承攬行為、提供優於現行法規保險、實地做訓練等，讓外送員建立安全駕駛觀念。

目前foodpanda針對保障外送員部分有主動調整保險內容，內容包含因意外傷害致失能或死亡保障最高200萬元，意外傷害之醫療險實支實付型最高給付3萬元，及日額支付型每日1千元，另也放寬承攬準則，包括接單程式增加拒單選項、優化服務期間的自主性、提供自由的裝備選擇權利以及刪除評鑑制度限制。

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