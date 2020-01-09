「叫大爺」才能討！　超狂紅包袋還有「數錢傷感情」燙金字樣

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迎接喜氣洋洋的金鼠年，要包給長輩和晚輩多少金額的紅包，絕對是一場重頭戲，不過就算包的金額不多，準備吸睛的創意紅包袋，也能讓領紅包討個吉利的人印象深刻！

▲▼紅包袋上頭燙金大大寫著「數錢傷感情」、「共體時艱」、「我的年終」，包紅包的人內心獨白一目瞭然。（圖／郭公館工作室提供、標緻女孩設計工作室提供）

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一般最常見的紅包袋，就是紅色素面款式，若是上面多了趣味的燙金文字，肯定讓人看了會心一笑，像是「數錢傷感情」，幽默點出包紅包的人內心獨白，時常糾結到底該包多少金額的紅包，乾脆叫對方不要數。另外，「我養你」代表對方拿了錢以後要聽話，「共體時艱」指下一頓靠對方請客，「叫大爺」要拿紅包排隊叫大爺啊。

▲吉祥話小抄紅包袋，上頭有各種恭賀新年的吉祥話。（圖／Mapus 腦時尚提供）

過年領紅包很開心，但最尷尬的事情莫過於前面的堂表兄弟姊妹把祝福的話都說完了，輪到你時張口結舌沒有詞彙可以說，這款寫滿吉祥話的紅包，讓對方領紅包也不怕詞窮。

▲紅包袋復古刮刮遊戲的踩地雷玩法，刮完就會呈現金色吉字。（圖／Dotfuns提供）

還有這款兼具同樂的紅包袋，紅包封面燙金手法搭配時尚有質感的紅色，還復古刮刮遊戲的踩地雷的玩法，只要刮開紅包袋上面的深紅色小圓點，最後就會呈現金色吉字，讓對方收到紅包，也能承載滿滿祝福。

▲紅包結合古代奏章折疊方式，總共可以放六張鈔票。（圖／VKDesign提供）

▲應景的金鼠造型紅包，配上特殊的摺合式設計，細膩的燙金在霧金雙色紙。（圖／三省太和原創匯集提供）

不想包傳統的單一信封，還有這款宛如古代奏章折疊的紅包袋，正面寫一個應景的春字，打開後最多可以放六張鈔票，至於送豬迎鼠年，限定的超萌老鼠造型紅包也來報到，配上特殊的摺合式設計，細膩的燙金在霧金雙色紙上，質感大大加分。