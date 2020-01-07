過年親戚回來「做外送不怕被說丟臉撿角嗎」　網：聽到6位數薪水就閉嘴

▲現在美食外送正夯，路上幾乎都可看到外送員。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友發文稱，「過年親戚問你做什麼，你敢說你是做外送的嗎？不怕丟臉嗎？被人說撿角嗎？」此文被其他人砲轟，有人回擊直呼，「這工作收入不是屌打一大堆行業？有什麼好丟臉？」

該名網友近日在「UberEATS台灣」臉書社團發文，結果被截圖到「爆怨公社」臉書社團。截圖的網友說，「看到此文整個無言……我不懂為什麼會丟臉？這工作是有偷有搶有拐有騙嗎？我覺得啦！丟臉的不是這個工作！而是你的心態。」

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▼有網友說，「做外送薪水也贏一堆人欸。」（圖／資料照／記者林敬旻攝）

原PO後來補充表示，「一堆坐辦公室的，有的職位頭銜雖好聽，但不見得賺得比外送多啊！這個社會，頭銜好聽不重要，賺得多不多才重要，偏偏長輩們卻不是這樣想。」有人則留言「形容的問題！要改說貿易運輸」；原PO回，「厲害，我都沒想到可以更改說法這點。」

其他人紛紛說，「有什麼好丟臉的，不偷不搶、上班時間彈性，有啥不好的」、「有些親戚的嘴巴真的很討厭」、「跟親戚說外送一個月10萬」、「專職一個月7、8萬甚至破10萬，有什麼丟臉」、「做外送薪水也贏一堆人欸」、「當你說出一個月6位數收入，他們就閉嘴了」、「坐辦公室行政一個月23000也沒多好啊。」

▼網友發文。（圖／翻攝「爆怨公社」臉書社團）

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