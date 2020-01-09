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新春年節遊雲林！地方文化館節、觀光工廠　動靜都好玩

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記者蔡佩旻／雲林報導

距農曆新年倒數約2周，雲林縣政府規劃主題遊程，並於1月23日至1月29日春節連假期間推出「雲林縣地方文化館節」，共12項地方學特展以及120場次活動，有DIY體驗以及集章抽福袋、新春刮刮樂遊戲，並由雲林縣各觀光工廠在春節推出各種優惠活動，要讓返鄉過節的鄉親和外地遊客，度過幸福連連的新春假期。

▲雲林縣各觀光工廠在春節推出各種優惠活動，讓返鄉過節的鄉親和外地遊客，度過幸福新春假期。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣各觀光工廠在春節推出各種優惠活動，讓返鄉過節的鄉親和外地遊客，度過幸福新春假期。（圖／記者蔡佩旻攝）

從小年夜到初五，第三屆「雲林縣地方文化館節」18場館串聯舉辦動靜態展演活動及體驗課程外，今年更推出12項地方主題特展，而喜歡自己動手做的民眾，可挑戰黃金蝙蝠生態館的新年剪紙、布袋戲館和二手玩具屋的DIY體驗；愛聽故事的親子家庭，也能到雲林故事館、二崙故事屋大啖故事團圓飯。

雲林縣長張麗善表示，結合縣內宗教人文、地方產業、特色美食等，規劃「朝聖祈福行」、「經典小鎮遊」、「濃情浪漫遊」、「限定古早味」及「背包微旅行」五大新春限定遊程，讓民眾來發掘雲林的特色文化，同時配合雲林縣境內18所地方文化館攜手合作舉辦的「雲林縣地方文化館節」，以「人．情．事．故－館來說故事」為主題，來瞭解屬於雲林的故事。

文化觀光處長陳璧君表示，春節期間到雲林14處地方文化館參加集章活動，只要集滿5個館舍戳章，就能參加抽獎，有機會獲得限量50份的雲林文創福袋，福袋裡包含2019年最受歡迎的文創紀念品，例如國際偶戲節經典舌帽、國際咖啡節的保溫杯、鄧麗君月亮代表我的心音樂盒等，同時，春節期間各地方文化館每日限量發送刮刮卡，刮中即可獲得地方文化館文創小商品。

▲雲林縣各觀光工廠在春節推出各種優惠活動，讓返鄉過節的鄉親和外地遊客，度過幸福新春假期。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林古坑褔祿壽酒廠使用古坑咖啡釀造咖啡美酒，獲廣大消費者愛，古坑褔祿壽酒廠將於新年期間新推出「甘酒」，邀請民眾前往品酩。（圖／記者蔡佩旻攝）


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