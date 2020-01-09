新春年節遊雲林！地方文化館節、觀光工廠　動靜都好玩

記者蔡佩旻／雲林報導

距農曆新年倒數約2周，雲林縣政府規劃主題遊程，並於1月23日至1月29日春節連假期間推出「雲林縣地方文化館節」，共12項地方學特展以及120場次活動，有DIY體驗以及集章抽福袋、新春刮刮樂遊戲，並由雲林縣各觀光工廠在春節推出各種優惠活動，要讓返鄉過節的鄉親和外地遊客，度過幸福連連的新春假期。

▲雲林縣各觀光工廠在春節推出各種優惠活動，讓返鄉過節的鄉親和外地遊客，度過幸福新春假期。（圖／記者蔡佩旻攝）





從小年夜到初五，第三屆「雲林縣地方文化館節」18場館串聯舉辦動靜態展演活動及體驗課程外，今年更推出12項地方主題特展，而喜歡自己動手做的民眾，可挑戰黃金蝙蝠生態館的新年剪紙、布袋戲館和二手玩具屋的DIY體驗；愛聽故事的親子家庭，也能到雲林故事館、二崙故事屋大啖故事團圓飯。