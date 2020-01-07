珍奶、雞排通通上榜！2019年度台人最愛外送美食大公開　冠軍是「它」

▲foodpanda進軍台灣7年。（圖／foodpanda提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

近年來懶人經濟崛起，無論是上班族還是學生，到了用餐時間總是忍不住揪團點開外送平台APP，就是不想出門人擠人，重點還多了很多餐點選擇。今（7）日美食外送平台foodpanda公布2019年度台人最愛外送美食，奪下冠軍寶座的竟是牛丼，而最受歡迎的手搖飲則是珍奶。

foodpanda進軍台灣7年，目前在台有超過5萬家合作餐廳，從小吃店到連鎖餐廳、傳統美食通通都有，根據數據顯示，foodpanda指出去年外送成長速度快速竄升，光一週訂單總數已等同成立前6年的總和，用戶數更飆漲21倍，十分驚人。

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▲foodpanda公布2019年度外送美食排行榜。



今（7）日foodpanda公布2019年度外送美食排行榜，最受歡迎店家由「永和豆漿」奪冠，其次為「すき家 Sukiya」、「玉欣珍傳統美食坊」、「麥當勞」等，手搖飲部分則是「清心福全」拿下第一，依序為「康青龍」、「唐棉」、「大苑子」、「珍煮丹」等。

民眾最愛外送餐點部分，由來自日本的丼飯最為熱銷，包含鹹酥雞、漢堡、肉圓、咖哩飯也在榜上，最夯的外送飲料是風靡全球的珍珠奶茶，多多綠茶、紅茶拿鐵也在人氣名單之內。至於台人最愛外送早餐是玉米蛋餅，熱狗、薯餅、雞塊也有攻上排行榜，宵夜場熱門餐點選項則是甜不辣、百頁豆腐，鹹酥雞系列如四季豆、雞皮、雞心等。



除外，foodpanda也積極搶攻夜市市場，目前串聯全台5大夜市、5大百貨公司美食街，包括台中逢甲夜市、台北通化夜市、士林夜市、花蓮東大夜市及高雄瑞豐夜市等及ATT4fun桃園店、Sogo 、統一時代、誠品、京站等合作，最夯的夜市外送美食由雞排穩坐第一，百貨美食街則是美式炸物拼盤人氣最旺，日式豬排、小火鍋、精緻拌麵、滷肉飯也在榜上。

▲台人最愛外送美食大公開。

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