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移工變成賢內助　洪雪春照顧夫婿15載真愛令人動容

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▲越南籍新住民洪雪春女士來台擔任移工，照顧重度肢體障礙的翁茂榮先生15年，2人結成連理，由移民署協助完成居留相關手續，一起打拼。（圖／記者林悅翻攝）

▲越南籍新住民洪雪春女士來台擔任移工，照顧重度肢體障礙的翁茂榮先生15年，2人結成連理，由移民署協助完成居留相關手續，一起打拼。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

「當年為了賺錢才來台灣，卻找到了真愛。」越南籍新住民洪雪春女士23歲離鄉背井來台擔任移工，從事看護工作，照顧重度肢體障礙的翁茂榮先生15年，她被茂榮的溫暖與體貼感動，2019年結成連理，由移民署協助完成居留相關手續。

兩人並克服種種困難，共同研發「海王子碳烤夾心酥」，自立自強之餘不忘助人，成立了「不倒翁生命教育關懷協會」幫助身障者，雪春經常陪茂榮坐著輪椅到處擔任志工，也到學校演講鼓勵學生，深深感動每個人的心。

環遊世界是許多人心中遙不可及的夢想，堅強的翁茂榮不讓肢體障礙限制住自己廣闊的壯志，在洪雪春的支持與鼓勵下，不畏艱難擔任領隊帶身障者赴海外旅遊冒險，贏得「海王子」美稱。「我知道什麼是幸福，什麼東西我要去珍惜。」洪雪春感動地說，早年來臺照顧肢體障礙的翁茂榮相當辛苦，但她說：「茂榮很認真過日子、照顧別人，更會照顧我，買我喜歡吃的東西。我怕他生病會痛不敢說，總會問他哪裡痛、要不要按摩，我希望他快樂。」兩人決定攜手共度餘生後，經移民署南區事務大隊台南市第一服務站協助，細心說明相關程序並提供資料，順利完成結婚登記及居留事由變更等程序，達成小夫妻倆的心願，如今剛慶祝結婚一週年的雪春仍覺得自己很幸福，她說：「未來我會跟先生一步一腳印相互扶持，參與公益活動，幫助更多新住民和身障朋友一起加油！」

適逢農曆年節前夕，台南市第一服務站主任林志鴻表示，洪雪春跟翁茂榮激勵人心的生命故事非常令人感動，特別祝福結婚週年快樂，也期勉他們在人生跑道攜手共同努力。新住民朋友們不僅對臺灣的經濟和社會貢獻良多，也激盪出豐富多元的文化新風貌，移民署為了打造更為便利的新住民生活環境，各縣市服務站持續推動「到府關懷、宅配愛擴大便民行動服務加值方案」及「新住民家庭教育暨法令宣導課程」等多項創新方案，希望新住民朋友們都能夠在寶島台灣幸福的為人生打拼。

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