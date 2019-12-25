揭養雞場剝削移工　泰記者判刑2年「我8個月大的孩子怎麼辦」

▲養雞場的移工針對非法的剝削曾提出控訴。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

泰國記者Suchanee Cloitre在24日被判處2年徒刑，隨後以7萬5千泰銖（約台幣7萬5千元）交保，原因是2016年於Twitter發布了一則關於養雞場剝削緬甸移工的貼文並加以評論，而養雞場老闆不滿因此提告。律師Woraporn Uthairangsee表示，Suchanee認為判決太過嚴厲，會就判決提出上訴。

根據美聯社報導，Suchanee表示，當一開始聽到判決相當驚訝，沒想到會如此嚴厲，第一時間想到的是自己8個月大的孩子怎麼辦，「作為新聞記者，我只是履行職責，報導發生的事情，無意傷害任何人，我認為這一裁決將對泰國媒體產生影響，在報導任何新聞時，必須更加謹慎。」

養雞場的員工在2016年指出，他們被沒收身分證件，每天的工時長達20個小時，連續工作40天以上，不但沒有加班費，薪水也低於最低工資標準。而養雞場對此向員工提告誹謗，並以員工的工時卡為依據，反擊關於工時超時的指控。

法院在2016年8月判養雞場敗訴，泰國勞動保護和福利部下令要向工人支付總計170萬泰銖（約台幣170萬元）損害賠償。當時為移工辯護的律師蘇薩里·瓦納西里（Sutharee Wannasiri）表示，對於泰國的移工權利來說，這是一次非常罕見的勝利，將有助於增強移工的權利，雖然賠償金額不大，但象徵的意義遠大於金錢賠償，泰國當局雖然已經加強審查雇主剝削行為，但類似的情況還是時常出現。