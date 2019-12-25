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騎士撞傷瑞芳嬤「公主抱」拋落15m橋下　公車司機揭穿他謊言

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記者趙蔡州／綜合報導

新北市瑞芳區一名年約80歲杜姓婦人在路邊散步時，遭到一名33歲阮姓機車騎士從後方撞傷，不料騎士停車沒有幫忙她報警求助，反而是把她抱起往15公尺橋下丟。所幸整個過程被一名公車駕駛目擊，杜女獲救送醫後也沒有大礙，阮男也迅速被警方逮捕帶回偵訊，訊後依肇事逃逸、殺人未遂等罪嫌移送法辦。

事件發生在24日晚間9時許，杜女出門散步行經粗坑口路、楓林橋旁時，遭到越南籍阮姓移工從後方撞傷，橋面上還殘留一絲絲她的血跡。阮男下車後不但沒有關心杜女傷勢，而是把杜女「公主抱」往15公尺橋下丟，接著立刻騎車離開現場。

▲▼瑞芳肇逃車禍，婦人跌落橋下邊坡。（圖／記者郭世賢攝）

▲阮男撞傷杜女後，竟然把杜女丟下邊坡。（圖／記者郭世賢攝）

所幸有一名汪姓公車駕駛當時剛好路過，目擊阮男撞人及把人拋下橋全程，他原本以為肇事者把杜女抱起，應該是要將人放到旁邊休息，不料卻是把人舉起要丟下橋，他見狀立刻衝上前阻止對方，但阮男不理還作勢打人、堅持要把杜女丟下橋，他只好記住車牌並趕緊報警求助。

警消獲報後趕到現場，先將杜女用吊掛的方式救出，杜女脫困後狀況良好、意識清醒，送基隆長庚醫院救治後，有左小腿骨折及多處擦挫傷，沒有生命危險。而肇逃的阮男不到2個小時就被警方找到帶回偵訊，他辯稱自己撞到杜女後有下車去扶，不小心才讓對方摔下邊坡。

▲瑞芳肇逃車禍，婦人跌落橋旁邊坡。（圖／記者郭世賢翻攝／下同）

▲汪姓公車駕駛目擊事件過程，打電話報警救了杜女一命。（圖／記者郭世賢翻攝）

汪姓駕駛則供稱，阮男絕對不是好心要扶人，而且橋邊（邊坡）護欄有一定的高度，杜女怎麼可能自己失手掉下橋，而且他也目睹是阮男把人抱起丟下。他也透露，杜女其實住在附近，晚上會出來運動，他曾提醒對方晚上很暗，如果要散步記得拿手電筒，避免發生什麼意外，不料這次就發生車禍。

警方25日訊後依殺人未遂、肇事逃逸等罪將阮男移送基隆地檢署偵辦。

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