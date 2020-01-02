訪察移工生活照顧服務　黃偉哲：期待台南成移居者「宜居」城市

▲訪察移工生活照顧服務，市長黃偉哲期台南成移居者的「宜居」城市。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

才剛過完元旦假期，台南市長黃偉哲2日即與勞工局人員前往進行移工生活照顧服務計畫訪察，由受訪企業光洋應用材料科技公司馬堅勇董事長，親自帶領介紹環境，議員沈家鳳也到場表示關心。

市長黃偉哲表示，台南市對移工的工作及居住環境高度重視，期許每一位來到台南工作的朋友，都可以安心工作、安心生活，感受台南是個適合移居者「宜居」的友善城市。 黃偉哲表示，今日訪查的企業，符合生活照顧服務計畫書的規定，所提供之寬敞舒適環境還更優於法令規定，表示該企業對於移工住宿環境與安全考量相當用心，屬於模範生等級，值得稱許。

黃偉哲進一步說明，市府全面關注企業對於移工的生活照顧、勞動條件等相關規範，希望雇主能體恤移工在外地工作，企業有責任提供一個安全的工作及住宿環境，市府亦有責任一同把關。企業皆能落實外國人生活照顧服務計畫書中食、住、安全等相關管理規定，這群移居府城打拼的異鄉朋友們才能安心工作，發揮最高生產力，也讓台南真的成為「移居者」的「宜居」城市。

勞工局表示，2019年共完成17982件生活照顧服務計畫書之查核，透過現場訪察了解移工工作、居住現況，並建議雇主應針對移工辦理消防應變、避難實施必要之教育訓練，期提升雇主、移工們對消防及用電安全的認知，勞工局亦同步建立移工宿舍清冊予消防局，以利有效掌握目前移工宿舍之地址、態樣、人數等。

訪查後，南市長黃偉哲代表市府致贈勞工局為移工們所編印的「樂活在台南工作與休閒平衡手冊」予光洋應用材料科技公司馬堅勇董事長，手冊內容包括移工政令宣導、台南地區休閒文化美食之旅、基礎觀光會話、生活小常識、你我都是真愛生命守門人、應用資訊及緊急聯絡電話等，透過相關資訊可讓移工利用閒暇時間親身體驗台南在地文化，眼見台南之美。