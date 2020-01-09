倒數2天追英文／北台灣衝衝衝　竹、桃、基、宜都能看到蔡英文

▲蔡英文。（圖／記者黃國霖攝）
記者蔡文鈴／台北報導
2020大選倒數2天，總統蔡英文「勇敢自信 護台同行」掃街車隊6日開始一路向北行，9日終於來到北台灣，途中經過新竹、桃園、宜蘭、基隆，替各地候選人站台，衝刺選情。
蔡英文掃街車隊路線：
0945-1000 新竹市出發記者會 新竹市競選總部（新竹市北區演藝路27號）
1000-1030 新竹市鄭宏輝車隊掃街 起點：鄭宏輝競選總部（新竹市北區演藝路27號）
終點：鄭宏輝競選總部（新竹市北區演藝路27號）
1100-1140 竹縣鄭朝方周江杰車掃 起點：新竹競選總部（新竹縣竹北市縣政九路135巷28號）
終點：鄭朝方服務處（新竹縣竹北市中正東路303號）
1210-1240 桃園市黃世杰車隊掃街 起點：鄭淑方議員服務處（桃園市楊梅區萬大路39號）
終點：黃世杰楊梅競選總部（桃園市楊梅區金德路32號）
1430-1500 桃園市蔣絜安車隊掃街 起點：三崇宮（桃園市平鎮區安平街32號）
終點：中壢三教紫雲宮（桃園市中壢區自忠二街126號）
1505-1535 桃園市彭俊豪車隊掃街 起點：中壢三教紫雲宮（桃園市中壢區自忠二街126號）
終點：南桃競選總部（中壢區環北路160號）
1555-1625 桃園市鄭寶清車隊掃街 起點：龍安街路段（桃園市桃園區龍安街159號）
終點：朝陽森林公園（桃園區三民路二段212號）
1630-1700 桃園市鄭運鵬車隊掃街 起點：朝陽森林公園（桃園區三民路二段212號）
終點：桃園市龜山區萬壽路二段539號
1800-1950 宜蘭縣造勢晚會 宜蘭市體育館前廣場（宜蘭縣宜蘭市中山路一段755號）
1900-2100 基隆市造勢晚會 信義區六合停車場（基隆市信義區東明路）