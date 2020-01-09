倒數2天追英文／北台灣衝衝衝　竹、桃、基、宜都能看到蔡英文

目前定居台灣、在YouTube擁有61萬訂閱戶的法國網紅「酷（Ku）」日前在臉書粉專表示，雖然他是沒有投票權的新住民，但拜託大家1月11日能去排隊投票，並表示：「台灣開放民主投票的時間也沒有很長，希望大家不要忘記這是每一個人的權利與義務，可以決定我們的台灣要往哪一個方向發展。」