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川普沒開戰！打臉伊朗空襲「根本無人傷亡」　呼籲一同擁抱和平

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▲▼美國總統川普針對伊朗空襲發表談話。（圖／路透）

▲川普針對伊朗空襲發表談話，強調無人傷亡。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國總統川普美東時間8日上午11時30分（台灣時間9日上午0時30）左右，在白宮針對伊朗空襲美軍駐伊拉克基地一事發表談話。川普強調，沒有任何人在空襲事件中喪生，並呼籲伊朗領袖共同締結和平。川普重申，伊朗絕不允許擁有核武，而美國也不會採取軍事行動。

伊朗媒體原本宣稱，有至少80名美軍在空襲中死亡，但川普在記者會中宣布，沒有任何美國或伊拉克公民在襲擊中死亡，且空襲實際造成的毀損輕微，稱讚美軍的防空預警系統發揮功效。

川普表示，伊朗似乎有意退讓，而美國也不會以武力報復，但美國將對伊朗實施新經濟制裁，直到伊朗「改變自身行為」為止。川普指現有的核協議充滿缺陷，但仍釋出善意表示，伊朗有一個「偉大的未來」，美國準備好與所有尋求和平的各方「一同擁抱和平」，呼籲各方努力達成新協議。

提到美軍上周擊斃伊朗「聖城軍」將領蘇萊曼尼一事。川普將蘇萊曼尼稱為「世界最大恐怖份子」，指控他必須為數千名遭殺傷的美軍負責，包括最近在伊拉克的美軍遇襲事件和巴格達大使館「暴力襲擊」事件。川普又稱，蘇萊曼尼策劃另一場針對美國的襲擊，「但我們阻止了他」。

川普開場即重申「永遠不容許伊朗擁有核武」，整場談話長約10分鐘，結束後川普並未回答任何提問隨即離開。另外，川普也沒有提到有關烏克蘭航空班機在伊朗墜毀一事。

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