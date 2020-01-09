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美股3大指數漲！市場預期「美伊衝突碰天花板」　投資人信心回升　

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▲▼美股,華爾街,股市,。（圖／路透社）

▲美股止跌回升。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美伊衝突瀕臨開戰局面，但目前仍有多方不確定性，市場預期緊張程度不會再升級，因此美股三大指數在歷經突跌動盪後，周三（8日）早盤止跌回升，終場漲幅也都在0.49％以上。

道瓊指數從前一天28583.68的低點回升，尾盤前一度拉到28863.72的高點，終場上漲161.41點，或0.56％，以28746.38點作收；那斯達克指數終場上漲60.66點，或0.67％，以9128.20作收；標準普爾500指數終場則是上漲15.87點，或0.49％，以3253.05點作收。

為報復美軍空襲擊殺少將蘇萊曼尼（Qasem Soleimani），伊朗7日凌晨發射16枚飛彈，攻擊2處美軍基地，最終造成80死200傷。伊朗官方稱該行動為「蘇萊曼尼行動」，以沙場靈魂人物之名反擊美國帝國主義，不過伊朗外交部長札里夫（ Javad Zarif）聲明指出，伊方行動已經結束，不會再尋求和美國的緊張關係。

美國方面，台灣時間9日上午0時，總統川普在白宮大廳發表談話，重申絕不允許伊朗擁有核武，而最近一次空襲「並沒有任何美軍士兵或伊拉克公民喪生」，因為早期預警系統發揮了良好功效。川普指出，伊朗現在似乎已經退讓；國防部長艾斯培也公開表示，美國無意開啟一場新戰局，但已準備好結束一場舊戰爭。

外界部分認為伊朗空襲行動有避開致命傷害的策略，而激進主張撕毀伊朗核協議的國會，和看守總理馬赫迪（Adil Abdul-Mahdi）的遲不表個人態度不同調，因此市場預期衝突不會再升高。

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