什麼才是藍色？法國藝術家造訪地球海洋，再現50種色度的藍

國際色彩權威Pantone日前宣布2020年度代表色是經典藍，不免讓人想到熱愛藍色的法國人。

若要看一個民族對某項事物在意的程度，可以看其語言中描繪該事物的語詞多寡，而單是一個藍色，法國人就給了六十幾種，它們或從自然觀察而來，天藍、地平線藍、午夜藍、矢車菊藍、青金石藍、孔雀藍，也有如，更有普魯士藍、埃及藍甚至法國藍這類冠以國家民族名詞的藍。

然而，語言畢竟有其侷限，視覺能感受到的細微差異更是難以窮盡，法國設計師兼藝術家Mathieu Lehanneur在這個熱愛藍的國度裡，創作系列作品《50 Seas》，單就一個海洋藍，呈現出50種獨特樣貌。

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Lehanneur注意到了各地海洋的顏色差異，於是造訪了地球上的50片海域，最遠去到南極的威德爾海，藉由高清衛星攝影捕捉記錄這些帶有不同生態的海域影像後，在陶件上塑造不同地域環境的波紋浮雕，並以精確釉色再現了 50 種色度的藍。

Lehanneur表示，「我們應該用眼睛、用心靈去發現事物之間的差異。」他知道愛斯基摩語有50個描述雪的詞彙，而他有50個色度，來描繪他眼中的大海。在台灣的我們，能輕易見到多種地景，帶著各式各樣的自然色彩，提醒自己記得打開藝術之眼，去看吧！

（完整文章請看城市美學新態度）

文字圖片資料／Numéro、 Mathieu Lehanneur Photo：Felipe Ribon, courtesy of Mathieu Lehanneur

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