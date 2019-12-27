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新年就要花火燦爛！藝術家眼中的「煙火」攝影、繪畫、爆破通通來

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煙火在日文寫作「花火」，取其盛放時燦爛如花的形貌為名，由於其轉瞬即逝的色彩光線之美，也成為了藝術家的靈感來源。以下來看九位藝術家，以攝影、繪畫、爆破等藝術形式，呈現煙火不同角度的美好風貌。

童年的煙火，總是由手邊能沖天的小小爆竹，以及能近身閃亮的仙女棒開始的。藝術家安德魯‧威茲（Andrew Waits）在他《爆炸之城》（Boom City）的系列攝影作品裡，將各種形狀尺寸的爆竹煙火切開，讓它們坦露出內在的顏色與材質，讓觀者得以將它們視為物，真正「看見」未爆破的爆竹本身，進一步了解其綻放消失前原有的神祕模樣。

▲安德魯·威茲，〈微小的爆竹〉（Mighty Cracker），2014。圖片／Courtesy Andrew Waits

阿爾溫·萊（Alwin Lay）《永恆的火光〉（Permanent Sparkler, 2012），讓小心翼翼握在手上的仙女棒，永遠發亮、永不熄滅──以藝術的形式。仙女棒多是以線性方式延燒，但照片中的仙女棒，卻似乎像整支被一下子點燃，讓圖像除了定格永恆外，也取消了作品的因果時間性。

請繼續往下閱讀...

▲阿爾溫·萊，〈永恆的火光〉。圖片／Natalia Hug Gallery

照相寫實主義畫家本‧斯克茲特（Ben Schonzeit），平時探索著生活的方方面面，從枝上小鳥、門上鑰匙到蔬果美食等，都在他的關注範圍，並且完美捕捉到我們所能想像的一切。而從他的視角，我們也見到了在花架下竄天盛放的煙火，他將那絢麗的畫面描繪了出來。

▲本‧斯克茲特，〈煙火〉（Fireworks），2015。圖片／artnet

美國藝術家傑克‧戈爾茨坦（Jack Goldstein）的寫實型畫作，大都以爆破過程作為創作素材：炸彈、噴氣式殲擊機、閃電風暴，當然還有煙火。戈爾茨坦擅長以這些素材呈現令人震驚的作品。他曾說：「危險物品是迷人的地方。」

▲傑克·戈爾茨坦，〈無題〉（Untitled），1981。圖片／Metro Pictures Gallery

1996年美國波普運動的主要推動者一員詹姆斯‧羅森奎斯（James Rosenquist），將流行文化、超寫實主義、歷史繪畫方法結合在一起，以其巨型繪畫文明。他與許多「政治歸政治，藝術歸藝術」的藝術家不同，大膽表達自己的政治傾向而不受他人觀感束縛，曾為美國前總統克林頓創作了一幅〈獻給克林頓的煙火〉（Fireworks for President Clinton, 1996），也為歐巴馬等政治人物創作過作品。

▲詹姆斯·羅森奎斯特，〈獻給克林頓的煙火〉。圖片／artnet

義大利未來主義畫家賈科默‧巴拉（Giacomo Balla），以描繪光線和運動的幾何畫聞名。他曾把他的煙火作品設想為表演——他構建了一套由織物和彩紙覆蓋的立體幾何木製品。在稜鏡形式中，他以燈光與節奏性運轉，產生了意想不到的移動感。作品一旁還播放著伊戈爾·斯特拉文斯基（Igor Stravinsky）的音樂，以喚起「煙火的心情」，而非創造一個複製品。

▲賈科默·巴拉，〈煙火》（Fireworks），1915。圖片／Wikipedia Commons

倫敦在2014新年前夕，爆破了概念藝術團體Bompas＆Parr創作《多重感官的煙火》（Multisensory Fireworks）。這是世界上第一場可以一次享有聽覺、視覺及嗅覺的煙火表演，以紅色為主調的繽紛煙火在空中炸開時，整座城市立刻被草莓氣味的雲團所吞沒。

▲Bompas＆Parr，《多重感官的煙火》。圖片／ Bompas＆Parr

煙火熱鬧燦爛，但也有藝術家見到它不同角度的美。詹姆斯‧惠斯勒（James McNeill Whistler）〈黑色和金色的夜曲：降落的煙火〉（Nocturne in Black and Gold-The Falling Rocket, 1875）即以霧夜、工業城市、公園做為場景，描繪遠方天空煙火飄散，帶出了星火如金箔般從高空飄落的靜寂氛圍。有人質疑這幅只畫一兩天的畫賣得太貴，惠斯特勒則為自己的藝術觀念辯駁，表示這價錢是買他「一生的修養」。

▲詹姆斯·惠斯勒，〈黑色和金色的夜曲：降落的煙火〉。圖片／Wikipedia.

爆破藝術因材料成本高、耗費人力時間多而價昂，然而平面等其他藝術原料相較便宜，創作者工時不定，就不能開高價？新年將至，看煙火表演時，或許可以來想想美麗的價格該是怎麼回事。

資料來源／artnet

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