馬來西亞模特兒的隱藏技能　用刺繡勾勒出女孩烏黑長髮，留住每刻動人瞬間

身為女孩，除了盡情享受打扮的樂趣之外，還有頭上的三千髮絲可以變化，不論長髮還是短髮，都能讓女孩展現不同面貌。來自馬來西亞的Sheena Liam，她不僅是時尚模特兒，同時也是刺繡藝術家，她擅長以刺繡展現女孩的各種髮型，這也是她選擇自我表達的方式。

Sheena Liam從小就跟著母親學習刺繡的基本知識跟技巧，對她來說，刺繡就跟當模特兒一樣，需要豐富的肢體語言跟感情，兩者有著奇妙的相似處。她的作品不像其他刺繡藝術家使用色彩繽紛的絲線，她選擇以黑色線條，一針一線繡出女孩在生活中的肢體動作，尤其著重在女孩的頭髮上。

請繼續往下閱讀...

在Sheena Liam的刺繡中，女孩的髮型樣式多變，像是繁複的辮子、帶點慵懶凌亂感的包包頭、清新的馬尾，又或是隨風飄散的長髮，每一種髮型都展現專屬女孩的慵懶性感。其中最凸顯個性的，莫過於她將女孩的髮絲延伸出繡框外，讓原本平面的作品轉變為立體鮮明的印象。

圖文來源／colossal

（完整文章請看城市美學新態度）

買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由城市美學新態度授權報導，未經同意禁止轉載。