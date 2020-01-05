宇宙入口就在牆上　3D塗鴉打開你的好奇心黑洞

人類對於浩瀚的宇宙有著無限想像，包括那會吞噬一切的黑洞。街頭藝術家Izzy Izvne也非常熱愛未知的宇宙世界，所以她的3D塗鴉作品，融合了書法跟錯覺的繪圖技巧，在建築的牆面上，畫出一個個她想像中的宇宙黑洞，鼓勵大家跟她一起展開充滿好奇心的冒險旅行。

Izzy Izvne的塗鴉作品需要大面積的牆面，每一次畫牆時，藝術家都會要求自己創造跟之前不同的宇宙，但每幅作品相同的是中心是一片漆黑的隧道，還有一連串的飄浮球體，讓人不禁好奇這球是從隧道飄出來，還是要飄進隧道中？

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「人們常常因為重複的行程而失去原本的好奇心」，Izzy Izvne如是說，「而我的藝術風格就是要開啟對未知的好奇」，藝術家希望藉由她的塗鴉，人們能夠開啟對未知世界的想像跟好奇，如同塗鴉中心的隧道，彷彿要貫穿牆面一樣，在隧道的另一邊說不定會有另一個未知的平行宇宙。

圖文來源／my modern met

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