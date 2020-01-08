若當選會盡量減少交管！韓國瑜：吃個滷肉飯有什麼了不起？脫離民意很可怕





▲韓國瑜。（圖／記者陳家祥攝）

記者袁茵／台北報導

2020總統大選倒數3天，國民黨總統候選人韓國瑜接受政論節目專訪時提到，雖然維安人員有任務、責任在身，但他其實沒有很喜歡維安人員圍他很緊的感覺，因為政治人物應該隨時跟人民接近；若未來當上總統，會盡量減少交通管制，將規格降到最低，但接待重要貴賓時，該有的交管還是要有。

韓國瑜7日到宜蘭舉辦聯合造勢，突然衝下台消失在直播鏡頭前，原來是幫一個輪椅婦人簽名，引發外界關注。針對此事，韓國瑜8日接受《新聞深喉嚨》專訪時提到，當時在台上聽到有人說，下面有一個身體不方便的婦人在下面等他2、3小時，就只為了簽個字，所以趁空檔趕快跑下去。

韓國瑜說，大約50幾歲的婦人看到他，立刻說明想得到韓國瑜的簽名，看到他幫忙簽名的畫面，甚至抱著韓國瑜娃娃哭了出來，大喊「我看到你，就想到我老公！」而他看了則覺得很感動，也很難過，便請富人多多保重。

韓國瑜說，自己不太喜歡安全人員圍他很緊，因為從事政治，就是服務業公僕，然而維安人員會讓他與人民產生距離，可是人民需要的不多，可能只是陳情一下就會覺得很溫暖，但維安人員把他們隔開了，這樣「人民會有多失望？」

被問到有無跟國安單位溝通，希望自己與支持者接觸時不要圍太死？韓國瑜說，維安人員有工作、責任在身，是有壓力的，但是他有說自己不穿防彈背心，因為「我對生死看很淡！」穿著防彈背心笨重又不靈活，且顯得自己好像很重要一樣，「我不喜歡來這套！我可能比較平民化！就算當總統也不要這套！」

韓國瑜提到，他要把交通管制、車輛管制的規格降到最低，不過接待重要貴賓時例外，因為「該要還是一定要！」但是私底下沒事交管什麼呢？前呼後擁幹什麼呢？一個政治人物若脫離民意，是非常可怕的事情。

主持人再詢問，是不是當選總統後，有私人行程或私底下回家都不交管？韓國瑜回答，「盡量不要！盡量不要前呼後擁！我去路邊攤吃滷肉飯有什麼了不起？旁邊一兩個安全人員就好了！」

韓國瑜說，自己很羨慕紐西蘭總理可以在中午騎腳踏車去買午餐，台灣很多人的思維被框住了，覺得總統就該高高在上，但為什麼要這樣？現在都2020年了，如果是他當上總統的話，一定是交管越少越好，且他會常常待在高雄，大約每周2、3天，「國家大政方針不能當兒戲，不過生活能越簡單越好。」