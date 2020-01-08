藍綠9、10日凱道尬場　韓國瑜：民進黨沒遊覽車就沒人

▲韓國瑜。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜9日在台北凱道造勢，隔日總統蔡英文也在凱道造勢，被外界視為藍綠兩黨尬場。對此，韓國瑜在8日播出的政論節目中直言，民進黨沒遊覽車就沒人，不抹黑就不會選舉。

韓國瑜在《新聞深喉嚨》表示，民進黨怕失去政權後，韓國瑜會成立特偵組，針對政府所有可疑的政策、預算調查，抓到後會不會東窗事發，如果是磊落的政黨就不用怕，現在民進黨把整個政府當公司經營，大撈特撈，撈完就走人。

韓國瑜指出，民進黨不停抹黑，讓大家覺得這麼多黑資料乾脆不支持韓國瑜，民進黨已經習慣用抹黑這個奧步，這個沒有出息的政黨沒有抹黑就不會選舉了。

韓國瑜提到，連任者讓人民怕你，只好投你一票，蔡英文在政見會與辯論會都以網軍資料為主，蔡英文拿讀稿機照本宣科，把小編給的故事拿出來，「他的小編水準太差」。

對於1月9日在台北凱道造勢希望達到怎樣的能量，韓國瑜說，愛到最高點、恨到最高點、怕到最高點、爽到最高點通通不一樣，1月9日造勢，若人民覺得台灣再這樣墮落下去不行，怕到最高點就會出來。

韓國瑜提到，為什麼民進黨始終看不清楚事情的本質，站出來挺韓國瑜，有一部分是喜歡他，但很大一部分是看到台灣前途，怕到最高點，對民進黨貪污恨到極點也會出來。

對於民進黨1月10日也在凱道造勢，韓國瑜說，用遊覽出拉人 ，沒遊覽車就沒有人，30年來民進黨對台灣民主自由為台灣犧牲奉獻多少？人民已經是恨到最高點。