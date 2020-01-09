柯文哲坦言：民眾黨立委連5席都有困難　「市政中離傷更重」

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記者黃翊婷／綜合報導

2020大選進入最後衝刺階段，台北市長柯文哲8日接受網路節目專訪，坦言台灣民眾黨的立委選情不如預期樂觀，恐怕連5席都很難拿下，但他並不後悔當初沒有登記選總統。

柯文哲8日與民眾黨發起人蔡壁如一同接受網路節目《我要當選》專訪，事後主持人、資深媒體人黃暐瀚在臉書PO文分享，柯文哲在節目中坦言，當初如果有登記參選總統，民眾黨前進國會應該可以拿下10席以上，但現在沒有「母雞」，選情並不樂觀，恐怕連5席都有困難。

但對於是否後悔沒有登記選總統，柯文哲回答「不會後悔」，畢竟政治沒有後悔藥，雖然立委選情艱困，不過他選擇承受這個後果，「市政一旦中離，受傷肯定更重」。

▲柯文哲近日親自走上街頭，為民眾黨的立委候選人拉票。（圖／記者張一中攝）

至於民眾黨到底能拿下幾席立委席次，曾有幕僚向媒體透露，目前民眾黨的不分區席次有「坐4望5」的實力，拿下4席應該沒有太大的問題，而位居第5席的蔡壁如能否順利過關，也是攸關民眾黨成軍後立委選舉首戰的成敗，因為第三勢力競爭激烈，如果想要過關，還需要支持者繼續努力。

據了解，蔡壁如雖然一面輔選、一面規劃未來進入立院的努力方向，但假如真的沒有選上，不排除會重新回到北市府協助柯文哲，儲備2024年參選總統的能量。幕僚提到，蔡壁如已經很熟悉行政體系，未來若重返柯市府團隊，可以馬上無縫接軌，重新扮演柯文哲的「血滴子」。