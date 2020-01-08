余天合體館長…約網友線上抬槓！　李翁月娥預告「李佳芬現身三重」力挺

▲余帝幫哥哥市場掃街拉票。（圖／翻攝自余天臉書直播）



記者黃可昀／綜合報導

民進黨三重立委候選人余天今日一早到三重青果市場掃街，還請來弟弟余帝、女兒余筱萍當助選員，這些日子來不僅忙選舉，還得擔心女兒余苑綺的病情，日前甚至收到恐嚇信，但這些壓力反而讓余天一家更團結，妻子、兒子、女兒弟弟全家總動員替他拉票。

余天7日晚上舉辦的感恩音樂會圓滿落幕，緊接著今日晚上8時還會和「館長」陳之漢合體直播。據了解，余天、顏寬恒、館長日前接連收到恐嚇信，內容都是索取15萬到20萬元不等，目前警方已經逮捕涉案的鄭姓嫌犯，他供稱自己是和某公司負責人林男有250萬糾紛，為了逼對方出面才會選擇寄恐嚇信，現在已經依恐嚇取財罪被移送法辦。

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▲李旻蔚積極掃街打開知名度。（圖／翻攝自李旻蔚FB）



敵軍方面，民眾黨李旻蔚今天也連跑了2個市場拜票，她透露自己最喜歡市場的原因就是「濃濃人情味」，直播、照片等宣傳方式都不比親自走訪來得深刻，投入選戰至今，原本不少新莊人對她感到陌生，如今都能大聲喊出她的名字，讓她覺得非常有成就感。她也把握選戰倒數日提出最後政策，包括整修老舊公有市場、改善收容所環境等等。

國民黨禮讓的無黨籍李翁月娥今日晚上7時也會舉辦造勢晚會，不只請到多位歌手，新北市長侯友宜、前市長朱立倫、高雄市長夫人李佳芬等人都會現身力挺。她也重申參選的3大政見，0到6歲666幼兒政策、鼓勵生育救台灣，以及調整一例一休。

▼李翁月娥今晚舉辦造勢晚會。（圖／翻攝自李翁月娥FB）



