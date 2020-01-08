想做愛心！關聖帝君「立筊」2天不倒　曾託夢找到殺子女狠父遺體

記者陳豐德／嘉義報導

「愛心正義哥」徐奕長期關注社會加報、兒虐案，近日因感受到家中關聖帝君想幫助社會，打算取名「正義愛心協武堂」讓民眾問事，7日凌晨2點多，他擲筊詢問關聖帝君意見時，連5個聖筊後竟出現「立筊」，讓他不敢置信，徐奕認為帝君顯神蹟是為了讓自己堅定「愛心正義」之路，日後也會開放關聖帝君讓民眾問事，彰顯神威。

▲關聖帝君顯神蹟「立筊」，更堅定了徐亦的愛心正義之路。（圖／徐奕提供）



而早在2019年4月時帝君就顯現神威，新北市泰山小姊弟在住處疑似被父親殺害，父親犯案後下落不明，某晚徐奕收到關聖帝君託夢，擲筊後帝君表示要往金山方向尋找，當時警方鎖定嫌犯出沒區域在三芝，因此拒絕協助，徐奕只好跟友人從淡水一路找到金山，果不其然在在台二線38公里處發現吳男遺體，讓警方難以置信。

徐奕因協助蘆洲肉圓家暴、台中太平保母虐嬰案讓他一炮而紅，6年前他因為受到神明感昭，從分靈行天宮中的關聖帝君到新北淡水住處膜拜，並找來法師開光點眼，直到去年7月搬家前往嘉義後，關聖帝君也隨他同行，這些年來陪同徐奕一同處理社會上各種案件。

▼關聖帝君託夢，讓徐奕找到殺死泰山小姊弟的狠父遺體。（圖／記者郭世賢攝）



▼泰山姊弟上下舖雙屍案，生前與失聯父親拍下合照。（合成圖／翻攝自當事人臉書、記者陳豐德翻攝）



而近日徐奕又感受到關聖帝君的旨意，希望世人能夠來尋求祂幫助，以解決社會上不公不義的事端，因此打算建堂取名為「愛心協武堂」，7日凌晨2點多助手先是擲筊詢問關聖帝君意見，結果連3個聖筊，徐奕接手又擲了2個聖筊，沒料到接下來竟出了一個「立筊」，因立筊的機率實在太低，當時徐奕相當震驚，認為神明是有指示想告訴他。

隨後徐奕又擲筊詢問關聖帝君，牠則示意「展現神蹟是為了要救人，日後將解救人民於水火之中」，此外也肯定徐奕這些日子來所做所為皆為善事，「立筊」是為了堅定他的心靈。而立筊2天後仍未倒下，徐奕嘗試要徒手將筊立起，嘗試許久卻無法做到，讓他不得不信，徐奕表示日後嘉義的正義愛心協武堂歡迎民眾前來問事，讓關聖帝君能夠幫助社會上需要的百姓，並可透過臉書搜尋「愛心正義哥」聯繫。

▼徐奕在擲筊詢問關聖帝君取名意見時，卻意外擲出立筊。（圖／徐奕提供）



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