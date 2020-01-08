　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

想做愛心！關聖帝君「立筊」2天不倒　曾託夢找到殺子女狠父遺體

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳豐德／嘉義報導

「愛心正義哥」徐奕長期關注社會加報、兒虐案，近日因感受到家中關聖帝君想幫助社會，打算取名「正義愛心協武堂」讓民眾問事，7日凌晨2點多，他擲筊詢問關聖帝君意見時，連5個聖筊後竟出現「立筊」，讓他不敢置信，徐奕認為帝君顯神蹟是為了讓自己堅定「愛心正義」之路，日後也會開放關聖帝君讓民眾問事，彰顯神威。

▲▼關聖帝君顯神蹟「立筊」，堅定了徐亦的愛心正義之路。（圖／徐奕提供）

▲關聖帝君顯神蹟「立筊」，更堅定了徐亦的愛心正義之路。（圖／徐奕提供）

而早在2019年4月時帝君就顯現神威，新北市泰山小姊弟在住處疑似被父親殺害，父親犯案後下落不明，某晚徐奕收到關聖帝君託夢，擲筊後帝君表示要往金山方向尋找，當時警方鎖定嫌犯出沒區域在三芝，因此拒絕協助，徐奕只好跟友人從淡水一路找到金山，果不其然在在台二線38公里處發現吳男遺體，讓警方難以置信。

徐奕因協助蘆洲肉圓家暴、台中太平保母虐嬰案讓他一炮而紅，6年前他因為受到神明感昭，從分靈行天宮中的關聖帝君到新北淡水住處膜拜，並找來法師開光點眼，直到去年7月搬家前往嘉義後，關聖帝君也隨他同行，這些年來陪同徐奕一同處理社會上各種案件。

▼關聖帝君託夢，讓徐奕找到殺死泰山小姊弟的狠父遺體。（圖／記者郭世賢攝）

▲▼「泰山小姊弟」父親陳屍金山海岸！檢察官、法醫到場。（圖／記者郭世賢攝）

▼泰山姊弟上下舖雙屍案，生前與失聯父親拍下合照。（合成圖／翻攝自當事人臉書、記者陳豐德翻攝）

▲▼泰山姊弟上下舖雙屍案，生前與失聯父親拍下合照。（合成圖／翻攝自當事人臉書、記者陳豐德翻攝）

而近日徐奕又感受到關聖帝君的旨意，希望世人能夠來尋求祂幫助，以解決社會上不公不義的事端，因此打算建堂取名為「愛心協武堂」，7日凌晨2點多助手先是擲筊詢問關聖帝君意見，結果連3個聖筊，徐奕接手又擲了2個聖筊，沒料到接下來竟出了一個「立筊」，因立筊的機率實在太低，當時徐奕相當震驚，認為神明是有指示想告訴他。

隨後徐奕又擲筊詢問關聖帝君，牠則示意「展現神蹟是為了要救人，日後將解救人民於水火之中」，此外也肯定徐奕這些日子來所做所為皆為善事，「立筊」是為了堅定他的心靈。而立筊2天後仍未倒下，徐奕嘗試要徒手將筊立起，嘗試許久卻無法做到，讓他不得不信，徐奕表示日後嘉義的正義愛心協武堂歡迎民眾前來問事，讓關聖帝君能夠幫助社會上需要的百姓，並可透過臉書搜尋「愛心正義哥」聯繫。

▼徐奕在擲筊詢問關聖帝君取名意見時，卻意外擲出立筊。（圖／徐奕提供）

▲▼關聖帝君顯神蹟「立筊」，堅定了徐亦的愛心正義之路。（圖／徐奕提供）

▲▼關聖帝君顯神蹟「立筊」，堅定了徐亦的愛心正義之路。（圖／徐奕提供）

►連我阿嬤用了都會發光

【相關新聞】

愛心正義哥「直播鞭刑萬人朝聖」招會員　律師勸：資助者恐關5年

「要賞保母3巴掌！」愛心正義哥助台中虐嬰案　欲動私刑網戰翻

「他死了真相更難查」泰山父殺害兒女後去淺水灣跳海亡　警方頭大

ET快訊
越晚越冷！「2地區」急凍11°C　冷空氣最強時刻到
熱戀5個月就領證！正妹博士婚後發現「老公是Gay」心碎跳樓身
等了7年的正義！印度女大生公車上遭性侵殺害　4惡徒2週後絞死
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／國道高速公路小心荷包破財　檢舉紅單暴增4萬筆！警揭「暗黑潛規則」

KTV唱歌走錯包廂轉身就走　「關門太大聲」慘遭4人痛毆

獨／小弟卸責、老闆切割...連千毅想拼回家過年取暖　停押關鍵曝光

越南油案有新證據　頂新律師：相信中立審理能還魏應充清白

新北警騎機車鳴笛執勤　連人帶車遭小貨車撞飛！斷腿倒地

想做愛心！關聖帝君「立筊」2天不倒　曾託夢找到殺子女狠父遺體

快過年走私黃金夯！　海巡攔闖關4顆大齒輪重4.8公斤竟是：純金鑄造

桃園檢警查獲大選賭盤代號又變了　「禿子、眼鏡」為下注暗號

北市3歲女童獨自在家！「墜4樓高陽台」臉部2處撕裂傷　意識清楚救治中

闖民宅躲房內「有人要殺我」　持刀拒捕被警壓制...拉K男起訴

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

當總統超麻煩！無隱私+零娛樂　他搞笑幻想「如果選上」秒崩潰

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

韓國瑜看漂亮小腿「只是成長的過程」　王淺秋：女生也會偷看帥哥

2020總統大選投票「純國旗裝ok」　禁穿候選人飛行夾克！違罰1.5萬

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

獨／國道高速公路小心荷包破財　檢舉紅單暴增4萬筆！警揭「暗黑潛規則」

KTV唱歌走錯包廂轉身就走　「關門太大聲」慘遭4人痛毆

獨／小弟卸責、老闆切割...連千毅想拼回家過年取暖　停押關鍵曝光

越南油案有新證據　頂新律師：相信中立審理能還魏應充清白

新北警騎機車鳴笛執勤　連人帶車遭小貨車撞飛！斷腿倒地

想做愛心！關聖帝君「立筊」2天不倒　曾託夢找到殺子女狠父遺體

快過年走私黃金夯！　海巡攔闖關4顆大齒輪重4.8公斤竟是：純金鑄造

桃園檢警查獲大選賭盤代號又變了　「禿子、眼鏡」為下注暗號

北市3歲女童獨自在家！「墜4樓高陽台」臉部2處撕裂傷　意識清楚救治中

闖民宅躲房內「有人要殺我」　持刀拒捕被警壓制...拉K男起訴

中國U23男足首戰碰南韓　教練以「踩獎盃」事件激勵士氣

獨／國道高速公路小心荷包破財　檢舉紅單暴增4萬筆！警揭「暗黑潛規則」

KTV唱歌走錯包廂轉身就走　「關門太大聲」慘遭4人痛毆

創見偏鄉棒球種子計畫　余謙、陳柏毓花蓮太巴塱夢想扎根

獨／小弟卸責、老闆切割...連千毅想拼回家過年取暖　停押關鍵曝光

JHBL／第一長人蕭豫玟　七賢禁區希望

美伊緊張情勢升高　南韓外交官飛抵安曼

反同候選人「長輩抱不到孫」布條滿街掛　同志媽怒：打壓孩子騙選票

搶攻政黨票　安定力量訴求「藍綠之外的選擇」

最懂玩的比薩店！必勝客推2020最貴氣比薩　大透抽+北海道牛奶起司塊再灑金箔

女神級「熊貓外送員」爆出S曲線　真實身分曝光...男客心碎

社會熱門新聞

阿公脫褲猥褻8月大孫女　媳婦看監視器崩潰

反擊了！Keanna自爆檢舉謝和弦每月花十幾萬買大麻

誘81少女拍裸照　台大準研究生判3年

上班2天就離職　新進員工：付我38K

獨／扣嫂338字開轟莉婭：說謊下地獄拔舌頭

台北正妹酒吧被搭訕！美籍男固定臉頰性侵

「你想要可以跟我說」　軍校生偷內褲被原諒

華航機師性騷擾判賠　反向空姐求償100萬

外送營養午餐認識小30歲國中妹　他車震5次下場慘了

軍校生偷「原味內褲」　雪碧暖心回應

「一粒男」偷吃好友妻10年　法官判5月

GOGORO直行撞藍寶堅尼人車倒地

副連長令「槍交給我」！二兵不從　同梯看不下去海K他

澳洲追同鄉！她收到錢「掉進水裡」　台南人傻眼提告

更多熱門

相關新聞

她失蹤10年託夢　化糞池挖出白骨

她失蹤10年託夢　化糞池挖出白骨

印尼日惹市班圖爾（Bantul）的一個村莊中，女居民賽麗莎（Ayu Shelisa）在10年前失蹤，毫無消息。她的51歲母親梅達寧西（Anik Maidarningsih）前陣子「夢到」女兒在其前夫家後面徘徊，認為這是女兒在指引，警方果然於23日在賽麗莎前夫家後方的化糞池，找到一具白骨。

「5歲男童」跟了兩周　年輕妹拜關聖帝君又被大媽跟

「5歲男童」跟了兩周　年輕妹拜關聖帝君又被大媽跟

鄰居伯託夢5天喊餓！真相曝：老伴全為了祂

鄰居伯託夢5天喊餓！真相曝：老伴全為了祂

租屋「弟奶接連亡」…她問鄰居崩潰

租屋「弟奶接連亡」…她問鄰居崩潰

莫那魯道託夢：好冷　墓室在漏水

莫那魯道託夢：好冷　墓室在漏水

關鍵字：

關聖帝君愛心正義哥徐亦立筊託夢泰山.嘉義

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

詹惟中挺韓國瑜原因曝光：我不用留後路

伊朗發射數十枚飛彈　襲擊美空軍基地

阿公脫褲猥褻8月大孫女　媳婦看監視器崩潰

獨／謝和弦護愛莉婭　反擊：這輩子最後悔認識Keanna！

快訊／烏克蘭客機載176人　伊朗起飛傳遭機管局擊落

快訊／伊朗空襲至少80死200傷

壞壞太嗨！她「洪水噴發」床單全濕…3男友全看傻

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

莉婭揭「和Keanna心結」！心疼謝和弦愛上她被譙

挨批說謊造謠　名嘴嘆：沒參選都被黑

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

烏克蘭班機「伊朗起飛後墜毀」　伊朗官員：機體故障起火

反擊了！Keanna自爆檢舉謝和弦每月花十幾萬買大麻

命理師開戰詹惟中！預言韓國瑜「最後悽慘戰果」

最佳好老公星座TOP3！唐綺陽：第一名不花心追求穩定

更多

最夯影音

更多
蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結
越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面