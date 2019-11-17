「5歲男童」跟了兩周！年輕妹拜關聖帝君又被大媽跟：弟弟會怕啦　結局曝

▲原PO說，小男孩看起來沒惡意。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享見到一名年輕女客人到店內，幫對方服務時，看到玻璃門外站了一名目測5、6歲的小男孩，勸客人要去大廟拜拜。沒想到當客人去拜關聖帝君時，又被一名大媽緊緊跟著，「我後來受不了，點香完問她，『請問妳一直跟著我有事嗎』？」結果大媽說了一番話。

原PO近日在「靈異公社」臉書社團說，她見到小男孩後嘆了一口氣，「我知道又是一個故事了」，想了一回，低頭問一下正在滑手機的女客人。她還原和對方的對話：

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原PO：妳最近有覺得怪怪的嗎？比方說哪裡非常不順或身體不舒服？

客人：嗯，阿姨，我最近身體一直不舒服，也看醫生了，但一直反覆；還有家裡有養一隻狗，平常我下班，牠不太吠，但最近一回家，牠總是衝著我吠。



原PO：嗯，我想跟妳說，我不確定外面的小男孩跟妳的因果，但看起來沒惡意；不過，祂已經跟妳大概兩個禮拜了。阿姨勸妳能去大廟，點香跟主神說一下，請祂們做主，去查明真相。如果沒什麼因果事，請主神能慈悲渡化小男孩，也請小男孩別一直跟著妳，對妳也不好。



▼女客人聽完原PO的話去拜關聖帝君。圖為台北行天宮。（資料照／圖中人物和新聞無關）

（女客人過了一周再度來店裡）

客人：阿姨妳知道嗎？那天我聽妳的話真的到大廟，點香時，發現大廟旁邊有個年紀大一點的大媽一直看著我，我走到哪裡，大媽也默默跟著。



原PO：她要幹嘛？



客人：我後來受不了，點香完問她，「請問妳一直跟著我有事嗎？」



大媽看著廟外講台語：扎某仔啊（女孩）～那個外面站個小男孩跟妳什麼關係啊？怎麼一直跟著妳啊？看起來也沒惡意啦～妳為什麼要來武廟處理祂啦？關聖帝君是武神餒，不用請到祂們啦，這樣弟弟會怕啦。



客人：我也不太清楚，只希望祂別一直跟著我啦。

原PO說，「原來這世上觀得到的人也越來越普遍了，也希望小男孩能去祂該去的地方，別在外面流浪了。」對此，有網友好奇後續呢？原PO回，「看來應該是被渡走了。小女孩出現時，後面沒再有小男孩的蹤跡了。我寧願相信小男孩去該去的地方了。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！