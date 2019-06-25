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「要賞保母3巴掌！」愛心正義哥助台中虐嬰案　欲動私刑網戰翻

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記者陳豐德／新北、台中報導

台中單親媽媽的1歲女兒疑似遭保母虐待，造成顱內出血、腦神經斷裂，緊急開刀後還躺在加護病房，未來恐怕成為植物人，家屬不排除拔管後器官捐贈；而長期關注虐童、性侵案的「愛心正義哥」徐奕是第一位接到消息的人，趕在案件曝光前先到醫院探望、協助連繫媒體採訪，並允諾家屬會處理後續喪葬費用，強調若找到保母會賞她3巴掌「一個替妹妹，一個替媽媽，最後一巴掌替社會打的！」

▲▼愛心正義哥徐奕援助台中虐嬰案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲愛心正義哥徐奕帶了女童喜愛的玩具球及玩偶到加護病房探望。（圖／記者陳豐德翻攝）

網路號稱愛心正義哥的徐奕是臉書「協心臨時粉絲團」的創辦人，近9個月來積極關注虐童等社會案件，近日更創辦「正義最前線愛心關懷協會」，全台走透透到處做愛心送暖，他坦言資訊都是網友提供，「根本做不完！除了愛心，我們還做『正義』，用私刑來教訓犯罪者，讓社會的力量能直接體現，沒有不認同法律途徑，但那實在是太慢了。」

22號虐童案曝光前，徐奕就從陳姓單親媽媽的姊妹淘那邊收到獨家消息，驅車前往台中太平探望躺在加護病房的女嬰，當時媽媽一見到愛心正義哥本人隨即情緒潰堤，哽咽的拼湊出事情經過，強調醫生研判女兒的手臂是骨裂是人為暴力導致，徐奕當時一邊安撫媽媽情緒，並連繫媒體記者採訪，第一時間就讓整起案件得到社會關注。

▼徐奕表示找到保母後會賞她3個巴掌。（圖／記者陳豐德攝）

▲▼愛心正義哥徐奕援助台中虐嬰案。（圖／記者陳豐德翻攝）

涉嫌施虐的郭姓保母說法是21日早上8點半餵完奶後，隔段時間要準備幫女童洗澡就發現其意識不清、身體癱軟，並稱女嬰是自己跌倒的，但對於如何受傷無法交代清楚。由於保母的丈夫是台中警察，案件曝光後保母實施「關臉書、拒採訪、速搬家」3策略，並達成一定效果，徐奕懷疑背後高人就是丈夫，而整起案件丈夫可能也有關係。

各方網友相當關心此次案件，在直播中留言「支持私刑」、「真的需要你們」、「我也想揍牠」、「 可以揍她嗎？他X的不是人ㄟ」等語，不過也有人認為不該有私刑。徐奕受訪時表示收到網友的私訊非常多，如果見到保母會賞她3巴掌，「一個替妹妹，一個替媽媽，最後一巴掌替社會打的！」他還強調自己已在實施鞭刑教訓，近期才處理一個家暴案，人民必須先出發，才能讓政府感受到百姓要的到底是什麼，而他也已經答應家屬女童若不幸拔管離世，後續喪葬費用會全權負責處理，表示「一定會想辦法籌到款項」。

立勤國際法律事務所劉韋廷律師指出，愛心正義哥打算對保母動用私刑呼巴掌，不管是為了什麼目的，法律並不允許私刑正義，只要傷害他人就會構成刑法277條傷害罪，五年以下有期徒刑，呼籲民眾千萬不要以身試法。

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▼愛心正義哥帶人前往保母原住處堵人。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼愛心正義哥徐奕援助台中虐嬰案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼陳姓母親傳訊給徐奕，希望網友能夠冷靜。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼愛心正義哥徐奕援助台中虐嬰案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼台中單親媽1歲女兒疑遭保母虐待。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼台中單親媽女兒疑遭保母虐待，她PO出最難忘的照片不捨女兒受苦。（圖／翻攝自當事人臉書）

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關鍵字：愛心正義哥,保母,台中,虐嬰,虐童,太平,私刑,巴掌

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