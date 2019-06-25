愛心正義哥「直播鞭刑萬人朝聖」招會員　律師勸：資助者恐關5年

▲「愛心正義哥」徐奕過去曾做過八大行業，如今從善強調私刑正義的重要性。（圖／記者陳豐德攝）



記者陳豐德／新北報導

協助處理台中太平虐嬰案的「愛心正義哥」本名徐奕，早在9個月前就決心透過私刑正義來改變社會，他接受《ETtoday新聞雲》的獨家專訪時自爆起底「我以前是做八大行業的，月入百萬元，因為濟公師父的點化才決心走正途。」如今徐奕的粉絲團有數萬鐵粉，不僅開立協會，更招收「正義會員」全台募資金，誓言讓私刑正義系統化，他自信地說「打也好、恐嚇也好，重要的是後續追蹤，以惡止惡！」徐奕因此官司纏身，律師則警告此手法恐構成組織犯罪，就連資助者也有5年以下的重刑，奉勸不要助長私刑暴力。

「我覺得要加個愛心，愛心正義哥！」談到自己被網友稱做正義哥，正坐在椅子上徐奕顯得不太滿意，認為正義哥滿街都是，他得做出市場區隔才行，強調自己不僅「愛心」送暖，還有「正義」私刑都全台在跑，這9個月來至少已經做了上百件，學童沒餐費、幼兒遭家暴、孩童被虐待等案子他都一手包辦。

臉書「協心臨時粉絲團」由徐奕一手創造，至今已有3萬多人追蹤，他近日又創辦了「正義最前線愛心關懷協會」，並在台中設立服務站，規劃未來在北、中、南都會有站點，讓資源能最快速送到需要的人手裡。在訪問言談間，徐奕的江湖味自然散發，右手手臂的「半胛」刺青也洩了他的底，記者詢問時想不到他竟大方地說「沒錯，我以前就是在做兄弟的」。

▼徐奕遠赴宜蘭，與自己的小粉絲相見歡。（圖／記者陳豐德翻攝）



「我以前做八大（特種行業），月收入差不多百萬，生活過得還不錯。」聊起過往，愛心正義哥絲毫不避諱，侃侃而談，而會讓他從善的轉捩點得從淡水的一位濟公師父講起。過去的他非常鐵齒，9個月前他去拜拜時師父才真正點化了他，告訴他「偏的錢怎麼進來就怎麼出去」40歲的徐奕開始思考，自己究竟能為這個社會做些什麼。

去年12月新北中和的單親媽媽被地方惡霸強討保護費，徐奕接到消息就挺身而出，接著案子一個接一個來，蘆洲肉圓家暴案讓他一炮而紅，透過粉絲團直播迅速累積人氣，不僅將自己的50萬元積蓄全砸下去，資金不夠又借了50萬，他強調自己從來沒有後悔，且越做越有興趣，過程中他也不斷思辯「正義該如何體現」。

近期徐奕接獲一個父親求救，孩子沒有錢上學，他隨即開車殺往個案住家了解狀況，訪問鄰居、里長確認，後續利用善款繳了男童學費，並處罰不負責任的父親半蹲；不料過陣子他竟接到阿嬤的電話，說孩子沒去上學，徐奕追問才發現討善款的鐵粉父親不僅毆打兒子，甚至還會家暴老母親，徐奕覺得愛心遭濫用，他殺到住家以「鞭刑」處理父親，全程都在臉書粉絲團上直播。

▼男童遭家暴不願上課，徐奕介入鞭刑直播後父親每日向他報告兒子情況。（圖／記者陳豐德翻攝）



案件處理完，徐奕講求的是後續追蹤，「我就叫他每天拍弟弟去上課的狀況，包含三餐有沒有正常。」不必親臨，他改用「突擊視訊」，驗證這些施暴者是否有履約。徐奕說，「我們當兄弟的知道一些處理的方式，這樣他們心裡就有恐懼！」這件案外案鞭刑直播影片發佈後湧上萬人觀看，不少網友讚聲「社會上真的需要多一點像你這麼正氣的人」、「大力一點」；但也有反對者認為應該交由社會局，不認同私刑暴力。

「其實台灣很多角落，被虐童家暴的都不敢講，很多偏鄉的老人家想法都是如此，尤其是孩童被猥褻更是如此。」在做愛心正義的這段期間，徐奕接觸了太多畸形的家庭，坦言每個案件都不輕鬆，為了理想他7月還得到台南地院開庭妨害自由案，經費成了他最苦惱的問題，為此他苦思許久，成立了「正義會員制」。

「這個經費一千塊就是拿來做正義，含後續官司、監督人手、車程油錢，就連找地址都需要費用，包括我的生活、員工的薪水，我自己也有家庭啊。」徐奕大膽揭露自己的正義會費運用，坦承很多人都不知道兄弟辦事要花多少，在招募會員之前，他就先把話說清楚不想落人口實；而愛心捐款他也會跟捐贈者說清楚「3成會拿去正義，其餘7成愛心的帳絕對會很清楚。」至今協會已經招收了20多個正義會員，私刑影片未來研擬「只給會員看」，證明錢有花在刀口上，並避免法律上的責任。

▼愛心正義哥前往家暴父的家中，並直播鞭刑過程吸引萬人朝聖。（圖／翻攝自協心臨時粉絲團）



▼台南一位女童被繼父毆打，阿姨抱著她與徐奕視訊傳達近況。（圖／記者陳豐德翻攝）



為了籌募愛心善款經費，徐奕除了動用自己過往的黑勢力，跟大哥們「募款」之外，也有許多網友捐贈經費給他，但捐更多的是各式各樣的物資，於是他開始在粉絲團義賣直播，「衣服、洗髮精、鞋子、糖果餅乾跟各式玩具，雜七雜八都有，我都跟線上的人說『我是全台灣最貴的直播台』！」拍賣前徐奕都先跟網友說是為了哪一個案子義賣，即便起標價等同原價，所有捐贈物都能短時間內賣光，有些甚至價格2、3倍跳，令人嘖嘖稱奇。

「假愛心的人太多了，我在想大家可能還在觀望，在看我本人跟粉專，你能做得長久嗎？你真的在做嗎？所以大家或許都還沒出手。」說到這，徐奕大手一揮，豪氣的拍拍胸脯表示自己有興趣也有信心繼續做下去，並期盼透過團隊持續執行私刑正義，讓政府體認人民的意向，能引進新加坡鞭刑制度，針對「虐童、性侵、家暴」類案件揮鞭執法，讓民眾的怒氣能直接體現，以及加強犯罪人的後續監督。

針對徐奕規劃的「私刑正義組織」，立勤國際法律事務所劉韋廷律師則警告，「這種犯罪手法已經不是普通的傷害罪嫌！」當私刑組織達3人以上，持續實施甩巴掌、鞭行等強暴、脅迫、恐嚇等手段時，就構成組織犯罪條例，不僅發起者得處3年以上、10年以下徒刑，就連單純出錢資助、想看私刑的「正義會員」們，都恐涉犯組織犯罪條例第6條，處6月以上5年以下的重刑，律師奉勸民眾不要滋長私刑暴力，以免後悔莫及。

劉韋廷律師還指出，一般傷害罪是處5年以下有期徒刑，當執行私刑的小弟一再觸犯傷害、恐嚇罪進出法院，法官會發現原本的刑度不足以嚇阻人再犯，可能會從原本的6個月逐次加重到1年、2年徒刑；且執行私刑的小弟，也有可能還沒搞清楚兇手是誰，就充當法官亂揍一通，與體現「社會正義」背道而馳。

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▼徐奕在粉絲團義賣物資籌募經費。（圖／翻攝自協心臨時粉絲團）



▼徐奕因為涉嫌妨害自由挨告。（圖／記者陳豐德翻攝）

