四叉貓「申請國民黨部路權」遭拒　直問柯P解答…竟是白狼害的

▲警方指出四叉貓申請的為臨時路權，且因之前有民眾提早申請，但均依投票考量雙雙遭拒（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

批踢踢名人「四叉貓」劉宇，日前申請八德路「國民黨部」前的路權，警方表示申請時間為1月11日上午8時至12日深夜23時59分，以當時為投票期間為由不予核准。對此四叉貓在批踢踢發文透露「都是白狼害的」。

據悉，有鄉民在PTT以「明年1/11會開夜市嗎」為題問卦，指出往年選後都有選民開夜市、攻城車，「明年大家都這麼鋼鐵意志，有沒有機會開夜市啊？我幫我朋友要擺香腸攤的問一下，大家覺得可以去擺香腸嗎？」

▲網紅四叉貓PO文轉賣韓國瑜「鋼鐵H夾克」。（圖／翻攝劉宇臉書）

但四叉貓回應，「別傻了！要開夜市得先去申請路權好嗎，必須在使用路權前30天內先申請，然後繳交3萬元的保證金，活動結束可退，但是垃圾太多會扣款當清潔費。現在只剩下10天了，你們想送申請書來不及啦！還好我在20天之前有先去送申請書。

對此中山分局督察組表示，12月17日下午4時許，有民眾已經有單位線上向新工處申請該路權，且完成保證金繳納，但因申請時間為1月11日上午8時至12日深夜23時59分，警方以當時為投票期間為由不予核准。

▲統促黨在台北車站舉辦慶祝活動，主席張安樂在成員簇擁下進場。（圖／記者邱中岳攝）

四叉貓對此在批踢踢發文指出，他申請路權遭拒後有問台北市長柯文哲，柯文哲得知後直接打電話幫忙詢問，最後表示是因為2019年統一促進黨在台北車站舉辦「慶祝光輝十月」遊行，但因中正一擔心影響用路人權益，所以駁回申請，但統促黨仍在1日舉辦「民俗活動」，但因涉及政治言論，中正一分局也舉牌4次勒令該集會遊行解散。

四叉貓表示，此一事件發生後北市府就檢討申請路權一事，「然後現在變成要附上一堆資料」，柯市長也承諾會再次檢討整個作業流程。四叉貓：「警方也給了一個有點爛的說法，但我覺得已經算給足我面子就不計較啦。」