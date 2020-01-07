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四叉貓控北市警...「不准申請國民黨部路權」　中山分局回應了

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▲▼國民黨黨部大樓。（圖／記者黃克翔攝）

▲警方指出四叉貓申請的為臨時路權，且因之前有民眾提早申請，但均依投票考量雙雙遭拒（圖／記者黃克翔攝）

記者邱中岳／台北報導

知名網紅「四叉貓」劉宇，在2019年12月17日向警方申請八德路「國民黨部」前的路權，但爆料自己在申請期間不斷遭拒，甚至質疑核准其他不明人士在元旦當天提出的申請，對此北市警中山分局對此也發出聲明澄清。

據悉，有鄉民在PTT以「明年1/11會開夜市嗎」為題問卦，指出往年選後都有選民開夜市、攻城車，「明年大家都這麼鋼鐵意志，有沒有機會開夜市啊？我幫我朋友要擺香腸攤的問一下，大家覺得可以去擺香腸嗎？」

但四叉貓回應，「別傻了！要開夜市得先去申請路權好嗎，必須在使用路權前30天內先申請，然後繳交3萬元的保證金，活動結束可退，但是垃圾太多會扣款當清潔費。現在只剩下10天了，你們想送申請書來不及啦！還好我在20天之前有先去送申請書。

但沒想到四叉貓又在6日當天說道，向轄區中山分局申請國民黨前八德路的路權時，卻得到警方回應，希望四叉貓先跟國民黨打招呼，且最後不僅路權沒有通過，且還讓四叉貓不滿竟然核准其他人在元旦提出的申請。

中山分局督察組表示，12月17日下午4時許，有民眾已經有單位線上向新工處申請該路權，且完成保證金繳納，但因申請時間為1月11日上午8時至12日深夜23時59分，警方以當時為投票期間為由不予核准。

網紅四叉貓17日下午3時許到長安東路派出所提出「臨時道路使用」，當時申請路權時係以「網路直播粉絲見面會」的名義舉辦，警方因四叉貓申請的是「臨時道路使用」，又因線上申請之路權卡住，因此警方無法核准四叉貓所提之臨時道路使用。

至於元旦當天申請的民眾因申請實際活動時間為11日下午4時許之後，警方考量因選舉已經結束所以暫時予以核准路權，但尚未核准集會。

而「四叉貓」於網路留言表示有繳納保證金，中山分局並表示向警察機關提出臨時使用道路申請無須繳納保證金，該分局亦無向「四叉貓」之民眾收取任何保證金，該民所言並非事實。

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