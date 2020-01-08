蔡英文台中拜票　支持者揮舞彩虹旗、吶喊「辣台妹凍蒜」





▲蔡英文台中掃街，年輕市民上街力挺。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台中報導

2020大選倒數三天，總統蔡英文「勇敢自信 護台同行」掃街車隊繼續衝刺，8日前進彰化、台中、苗栗、桃園。蔡英文車隊中午開進台中市區，現場超多年輕市民上街力挺，有正妹高舉「辣台妹凍蒜」旗幟，也有青年揮舞彩虹旗力挺小英。

蔡英文8日一早先在彰化召開記者會，記者會才剛結束，就有一票年輕鄉親衝出來，手拿「支持蔡英文是驕傲的事」、「台灣隊長蔡英文」、「謝謝守護滷肉飯」等字牌開心歡呼，超熱情迎接小英。

小英車隊中午開進台中市區，超多年輕支持者沿途揮旗力挺。蔡政府今年通過婚姻平權法案，讓同志朋友終於可以走入婚姻，這次小英車隊掃街，許多青年揮舞彩虹旗或是彩虹台灣相關旗幟，還有支持者超激動不斷吶喊，「小英加油！」

台中市民挺小英發揮創意，沿途自製圖卡超豐富，包含「總統謝謝您守護台灣」、「妳是我們蔡家的驕傲」、「小英I Love You」、「辣台妹凍蒜」、「支持蔡英文、下架吳斯懷」等字樣。其中，也有民眾聲援香港，高舉「光復香港時代革命」旗幟。

蔡英文這次掃街也玩起「撩國人」梗，在車頭放上「愛台灣 妳們也可以愛我啊」字牌，民眾也跟著大方「撩總統」，舉旗「小英總統我們都是妳的」力挺。