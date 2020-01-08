林奕華：教科書要「正確認識國家歷史、傳承中華文化」

▲林奕華表示，「尊師重道」不但是優良的傳統價值，更是品格教育的基礎。（圖／突發中心翻攝，下同）

突發中心／台北報導

108課綱在去(108)年8月正式上路。過去大家所擔憂的歷史課本消滅中華民國、灌輸去中化等意識型態問題竟然成真。曾擔任過雙北教育局局長的立委林奕華指出，當前社會風氣多元，歷史教科書的內容當然也可以更多元呈現，將不同的歷史觀與事件，透過多元表達，讓下一代學習和思辨。但遺憾的是，新的教科書仍維持一元史觀，只是變成由民進黨主導的洗腦內容。

林奕華進一步指出，去年八月底，她是第一個關注到民進黨利用教科書偷渡的方式，洗腦下一代的歷史觀。除了公民課本大量歌功頌德民進黨政治人物外，歷史教科書竟使用大篇幅闡述台灣主權地位未定論史觀，間接否定中華民國統治的正當性。甚至連政府遷台後，古寧頭、八二三炮戰等英勇保台史蹟和十大建設的事蹟，都被輕描淡寫，一語帶過，全盤否定過去政府對台灣建設的貢獻，令人感到荒謬！

除此之外，我國歷史教科書竟然呈現媚日、歌功頌德日本殖民時代的史觀，完全遺忘日本統治時代對台灣人的迫害。林奕華舉例，歷史課本介紹到國語政策、教育政策與傳播媒體時，對日治時代相關政策介紹，都以正面形容，如提升知識、族群交流、獲取即時訊息等；但相同的政策，換到中華民國治理時期時，卻是用灌輸政治意識型態、壓抑方言、穩定統治的媒介工具等負面用語來描述。顯然，教育部在歷史教科書的編審上，已先入為主、立場明顯偏頗，並有系統地透過教育污名化國民政府。

為此，林奕華不但數次召開記者會，也透過總質詢、預算審查等方式，抨擊行政院以及教育部讓下一代錯誤地認識中華民國，使現在的年輕人對國家缺乏光榮感，甚至對中華民國產生不認同。

林奕華以專業教育者的角度表示，「雖然說時代愈來愈進步，挑戰既有價值與多元思考成為這時代的教育特色，但現代與傳統價值不應該是對立、對抗的！政府不應該為了灌輸特定的政治意識型態，連帶把傳統與歷史都一併予以毀壞。」林奕華對傳統文化與價值高度重視，過去在擔任教育局長期間，每年都擴大舉辦敬師月活動，並參與祭孔大典，因為「尊師重道」不但是優良的傳統價值，更是品格教育的基礎。林奕華期許自己能夠成為教育和文化的保護者，讓這些價值成為國家的正能量，也讓下一代為自己的國家和文化感到光榮。