　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林奕華：教科書要「正確認識國家歷史、傳承中華文化」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 林奕華 。（圖／突發中心翻攝）

▲林奕華表示，「尊師重道」不但是優良的傳統價值，更是品格教育的基礎。（圖／突發中心翻攝，下同）

突發中心／台北報導

108課綱在去(108)年8月正式上路。過去大家所擔憂的歷史課本消滅中華民國、灌輸去中化等意識型態問題竟然成真。曾擔任過雙北教育局局長的立委林奕華指出，當前社會風氣多元，歷史教科書的內容當然也可以更多元呈現，將不同的歷史觀與事件，透過多元表達，讓下一代學習和思辨。但遺憾的是，新的教科書仍維持一元史觀，只是變成由民進黨主導的洗腦內容。

林奕華進一步指出，去年八月底，她是第一個關注到民進黨利用教科書偷渡的方式，洗腦下一代的歷史觀。除了公民課本大量歌功頌德民進黨政治人物外，歷史教科書竟使用大篇幅闡述台灣主權地位未定論史觀，間接否定中華民國統治的正當性。甚至連政府遷台後，古寧頭、八二三炮戰等英勇保台史蹟和十大建設的事蹟，都被輕描淡寫，一語帶過，全盤否定過去政府對台灣建設的貢獻，令人感到荒謬！

▲▼ 林奕華 。（圖／突發中心翻攝）

除此之外，我國歷史教科書竟然呈現媚日、歌功頌德日本殖民時代的史觀，完全遺忘日本統治時代對台灣人的迫害。林奕華舉例，歷史課本介紹到國語政策、教育政策與傳播媒體時，對日治時代相關政策介紹，都以正面形容，如提升知識、族群交流、獲取即時訊息等；但相同的政策，換到中華民國治理時期時，卻是用灌輸政治意識型態、壓抑方言、穩定統治的媒介工具等負面用語來描述。顯然，教育部在歷史教科書的編審上，已先入為主、立場明顯偏頗，並有系統地透過教育污名化國民政府。

為此，林奕華不但數次召開記者會，也透過總質詢、預算審查等方式，抨擊行政院以及教育部讓下一代錯誤地認識中華民國，使現在的年輕人對國家缺乏光榮感，甚至對中華民國產生不認同。

林奕華以專業教育者的角度表示，「雖然說時代愈來愈進步，挑戰既有價值與多元思考成為這時代的教育特色，但現代與傳統價值不應該是對立、對抗的！政府不應該為了灌輸特定的政治意識型態，連帶把傳統與歷史都一併予以毀壞。」林奕華對傳統文化與價值高度重視，過去在擔任教育局長期間，每年都擴大舉辦敬師月活動，並參與祭孔大典，因為「尊師重道」不但是優良的傳統價值，更是品格教育的基礎。林奕華期許自己能夠成為教育和文化的保護者，讓這些價值成為國家的正能量，也讓下一代為自己的國家和文化感到光榮。

ET快訊
伊朗空襲至少80死200傷！　官媒證實
情侶遊太魯閣「車停路邊大戰」！砰一聲悲劇…醫救人見「定格畫面
伊朗發生規模4.5淺層地震　震央靠近核電廠
170人全罹難！烏克蘭班機傳遭防空導彈擊落　現場照曝光
很多長輩挺韓！他納悶「爸媽韓粉率特別高？」網分析2關鍵
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獨／選前之夜大拚場　韓國瑜把「總統府」搬到高雄了！

范雲遭死亡威脅　網友私訊「殺了你這個畜牲」

林奕華：教科書要「正確認識國家歷史、傳承中華文化」

賣菜嬤陳樹菊挺韓　疑遭網軍毒舌批「老人智力不足」

韓國瑜、柯文哲算什麼！　顏寬恒貼黑膜自爆：我才是被黑界大師兄

「好意思還在登廣告？」　宋楚瑜重砲轟馬英九：賤賣三中的錢到哪去了

藍綠全力輔選新北！　馬英九、卓榮泰「行程滿檔」跑透透

陳水扁激動「三問馬英九」：在觀世音菩薩前發誓！看你敢不敢？

很多長輩都挺韓！他納悶「爸媽韓粉率特別高？」　網分析2關鍵：40歲是分水嶺

「支持蔡英文是驕傲的事！」年輕人超嗨迎小英　媽媽們拿「鍋勺」熱情敲

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

當總統超麻煩！無隱私+零娛樂　他搞笑幻想「如果選上」秒崩潰

韓國瑜看漂亮小腿「只是成長的過程」　王淺秋：女生也會偷看帥哥

2020總統大選投票「純國旗裝ok」　禁穿候選人飛行夾克！違罰1.5萬

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

獨／選前之夜大拚場　韓國瑜把「總統府」搬到高雄了！

范雲遭死亡威脅　網友私訊「殺了你這個畜牲」

林奕華：教科書要「正確認識國家歷史、傳承中華文化」

賣菜嬤陳樹菊挺韓　疑遭網軍毒舌批「老人智力不足」

韓國瑜、柯文哲算什麼！　顏寬恒貼黑膜自爆：我才是被黑界大師兄

「好意思還在登廣告？」　宋楚瑜重砲轟馬英九：賤賣三中的錢到哪去了

藍綠全力輔選新北！　馬英九、卓榮泰「行程滿檔」跑透透

陳水扁激動「三問馬英九」：在觀世音菩薩前發誓！看你敢不敢？

很多長輩都挺韓！他納悶「爸媽韓粉率特別高？」　網分析2關鍵：40歲是分水嶺

「支持蔡英文是驕傲的事！」年輕人超嗨迎小英　媽媽們拿「鍋勺」熱情敲

闖民宅躲房內「有人要殺我」　持刀拒捕被警壓制...拉K男起訴

【廣編】K-Swiss Waterproof防水黑科技連特務都愛不釋手

改名「金拱門」影響營運？　中信將轉讓中國麥當勞93億股權

亞洲男足U23錦標賽8日展開　15隊搶3張東京奧運門票

獨／選前之夜大拚場　韓國瑜把「總統府」搬到高雄了！

JHBL／張可人逆轉三分彈　單場33分率安康逆轉太子

每天跑步還是胖？「增肌減脂」要事半功倍...快做好這6件事

快訊／伊朗空襲美軍伊拉克基地至少80死200傷！　官媒證實

群創策略合作美國觸控新創Tanvas　發表新一代觸覺反饋車用顯示器

大咖饒舌歌手驚喜現身屁孩MV...從頭睡到尾淪「背景人」！

政治熱門新聞

挨批說謊造謠　名嘴嘆：沒參選都被黑

網自製蔡競選廣告　對比兩個世界

「淑華」清秀照曝光！韓國瑜偷看變放牛班

楊蕙如跟李佳芬一起看球？她揭真相

爸媽被砍18％！牙醫全家仍挺小英

貪食蛇再現！基進批韓：愧對高雄市民

他納悶「爸媽韓粉率特別高？」　網分析2關鍵

換6經理都沒救　他曝飯店老闆挺韓

貪食蛇車隊連2晚掃街！藍寶堅尼也參戰

雲林驚傳競選幹部遭圍毆　流血送醫

最慘單位！千萬預算被砍到剩1000元

韓國瑜祕密武器蓋牌　最後一支穿雲箭蓄勢待發

用921當口號　謝震武怒問藍營議員

就怕「韓總統」成真　綠靠最大王牌催票

更多熱門

相關新聞

韓、柯算什麼　顏寬恒自爆「被黑界大師兄」

韓、柯算什麼　顏寬恒自爆「被黑界大師兄」

台中市第2選區立委候選人顏寬恒8日自述從政10多年來，在網路上被霸凌、被「黑」的心路歷程，諸如「黑道家族」、「我不想變消波塊」、「流氓之子」、「海景第一排」等字眼經常出現，他還貼上黑色面膜，笑稱比起國民黨總統候選人韓國瑜、台北市長柯文哲這1、2年才被黑，他算是「被黑界的大師兄」。

黃韻函遭恐嚇「殺全家」　檢警5天抓到人

黃韻函遭恐嚇「殺全家」　檢警5天抓到人

陳水扁「三問馬英九」：在觀世音菩薩前發誓

陳水扁「三問馬英九」：在觀世音菩薩前發誓

他納悶「爸媽韓粉率特別高？」　網分析2關鍵

他納悶「爸媽韓粉率特別高？」　網分析2關鍵

「支持蔡英文是驕傲的事！」年輕人超嗨迎小英　媽媽們拿「鍋勺」熱情敲

「支持蔡英文是驕傲的事！」年輕人超嗨迎小英　媽媽們拿「鍋勺」熱情敲

關鍵字：

林奕華立委2020大選2020台北市立委

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

詹惟中挺韓國瑜原因曝光：我不用留後路

伊朗發射數十枚飛彈　襲擊美空軍基地

獨／謝和弦護愛莉婭　反擊：這輩子最後悔認識Keanna！

快訊／烏克蘭客機載170人　伊朗起飛傳遭機管局擊落

壞壞太嗨！她「洪水噴發」床單全濕…3男友全看傻

莉婭揭「和Keanna心結」！心疼謝和弦愛上她被譙

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

阿公脫褲猥褻8月大孫女　媳婦看監視器崩潰

挨批說謊造謠　名嘴嘆：沒參選都被黑

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

老婆偷吃同事　綠帽夫拖走小王妻「性侵失敗亂刀砍死」

烏克蘭班機傳在伊朗遭防空導彈擊落　170人全罹難

李沛旭分手秒交嫩妹新歡！IG放閃認「對的人」

最佳好老公星座TOP3！唐綺陽：第一名不花心追求穩定

35年來第一次！蔡依林開唱「蘿莉塔台下爆哭」

更多

最夯影音

更多
越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情
蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面