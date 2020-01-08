影／週刊爆韓國瑜曾想移民加拿大、李佳芬戴尾戒　王淺秋：無聊到不用告

記者羅婉庭／台北報導

有週刊爆料國民黨總統候選人韓國瑜曾經想移民加拿大，又曾與王小姐一起去澳門以及李佳芬篤信詹惟中，韓國瑜辦公室總發言人王淺秋8日表示，本來請葉慶元律師出席記者會，就是準備直接提告，但看過週刊內容後，覺得非常令人失望，無聊到不用告。

對於爆料內容，發言人鄭照新表示，感謝週刊幫忙證明了韓國瑜沒有雙重國籍、沒有領取任何國家的綠卡，他就是中華民國國民，其他都是讓大家在熱炒攤聊天的娛樂話題，這種章回小說式的八卦，韓辦不想拉低發言含金量，沒意願、也不屑回應。

至於李佳芬迷信且在違建農舍賣出後開始帶尾戒的說法，王淺秋表示，詹惟中先生沒有見過李佳芬，爆料內容也都是非常荒謬，兩人根本不認識。詹惟中以前還曾透過王淺秋詢問，能不能看看市長辦公室的風水，「如果他跟佳芬姊真的這麼熟，還需要透過我嗎？」

另外，王淺秋也強調，關於王小姐的事情，競辦詳細的回應過非常多次，韓國瑜與王小姐團出團進的出國，已經是很多年前的事，「壹週刊都是聽說、聽說，拿不出任何證據」，她聲明，兩人之間沒有任何不當關係。

▲韓國瑜辦公室總發言人王淺秋。（圖／記者屠惠剛攝）

至於媒體問及砂石案，王淺秋表示，這些事是韓國瑜岳父家過去的事，跟韓候選人一點關係都沒有，「我強烈認為這又是無的放矢，只要他們拿出證據，我們歡迎被檢驗、但若拿不出證據，那就法院見」，她呼籲對手不要再牽扯無辜的第三者、也不應再拿過去的事來政治追殺。

王淺秋酸，這場記者會請來葉慶元律師，本來是準備直接提告，但週刊內容實在是「啼笑皆非」，看完之後覺得無聊到不用告了。

另外，外傳韓國瑜花費一億一千萬元買廣告，王淺秋表示，她昨晚有看到這則報導，當中很多資訊是錯誤的，這次選舉應該是有史以來花費最少的總統大選，競總只有設立在高雄，台北甚至沒有設立競選總部，因此選務上花費相對大的就是宣傳經費。

王淺秋強調，這報導內容完全錯誤，選後所有帳目會申報，將會公開在所有人民面前受大家檢視。另有媒體提問「蔡英文1/9造勢在高雄是否認為在挖牆腳」，王淺秋回應，大家各自選擇戰場，也許是民進黨認為高雄沒他們想像中的樂觀，所以他們加強防守。