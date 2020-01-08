　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／週刊爆韓國瑜曾想移民加拿大、李佳芬戴尾戒　王淺秋：無聊到不用告

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者羅婉庭／台北報導

有週刊爆料國民黨總統候選人韓國瑜曾經想移民加拿大，又曾與王小姐一起去澳門以及李佳芬篤信詹惟中，韓國瑜辦公室總發言人王淺秋8日表示，本來請葉慶元律師出席記者會，就是準備直接提告，但看過週刊內容後，覺得非常令人失望，無聊到不用告。

對於爆料內容，發言人鄭照新表示，感謝週刊幫忙證明了韓國瑜沒有雙重國籍、沒有領取任何國家的綠卡，他就是中華民國國民，其他都是讓大家在熱炒攤聊天的娛樂話題，這種章回小說式的八卦，韓辦不想拉低發言含金量，沒意願、也不屑回應。

至於李佳芬迷信且在違建農舍賣出後開始帶尾戒的說法，王淺秋表示，詹惟中先生沒有見過李佳芬，爆料內容也都是非常荒謬，兩人根本不認識。詹惟中以前還曾透過王淺秋詢問，能不能看看市長辦公室的風水，「如果他跟佳芬姊真的這麼熟，還需要透過我嗎？」

另外，王淺秋也強調，關於王小姐的事情，競辦詳細的回應過非常多次，韓國瑜與王小姐團出團進的出國，已經是很多年前的事，「壹週刊都是聽說、聽說，拿不出任何證據」，她聲明，兩人之間沒有任何不當關係。

▲▼韓國瑜競選辦公室「冠軍花落誰家？完整的大解密奧步108招！」以及「謝長廷的謊言！自曝子弟兵行蹤！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜辦公室總發言人王淺秋。（圖／記者屠惠剛攝）

至於媒體問及砂石案，王淺秋表示，這些事是韓國瑜岳父家過去的事，跟韓候選人一點關係都沒有，「我強烈認為這又是無的放矢，只要他們拿出證據，我們歡迎被檢驗、但若拿不出證據，那就法院見」，她呼籲對手不要再牽扯無辜的第三者、也不應再拿過去的事來政治追殺。

王淺秋酸，這場記者會請來葉慶元律師，本來是準備直接提告，但週刊內容實在是「啼笑皆非」，看完之後覺得無聊到不用告了。

另外，外傳韓國瑜花費一億一千萬元買廣告，王淺秋表示，她昨晚有看到這則報導，當中很多資訊是錯誤的，這次選舉應該是有史以來花費最少的總統大選，競總只有設立在高雄，台北甚至沒有設立競選總部，因此選務上花費相對大的就是宣傳經費。

王淺秋強調，這報導內容完全錯誤，選後所有帳目會申報，將會公開在所有人民面前受大家檢視。另有媒體提問「蔡英文1/9造勢在高雄是否認為在挖牆腳」，王淺秋回應，大家各自選擇戰場，也許是民進黨認為高雄沒他們想像中的樂觀，所以他們加強防守。

ET快訊
影片曝光！烏克蘭客機起飛8分「成一坨火球」墜毀　拍攝人發抖驚
伊朗波音737起飛後迅速墜毀　機上載180人
指蔡英文造勢「台下人走光」挨批說謊造謠　黃暐瀚嘆：沒參選都被
美國空軍基地遭伊朗發動2波空襲　川普說話了
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「支持蔡英文是驕傲的事！」年輕人超嗨迎小英　媽媽們拿「鍋勺」熱情敲

獨／選前之夜大拚場　韓國瑜把「總統府」搬到高雄了！

謝長廷稱李佳芬與楊蕙如看12強棒球　韓辦「決不撤告」：像扒手惡意栽贓！

選舉剩3天　陳滄江再次聲明「切割民進黨」：絕不會再回去！

張善政預言最後關頭挺韓國瑜　柯文哲：不表態就是我的表態

遭抹黑反對年改釋憲　宋楚瑜轟國民黨：找李來希唬大家　沒一人簽字

蔡英文諷韓國瑜砸錢宣傳　自嘲「沒對手那麼多廣告資源」

「將領被抹黑送紅包買官」　陳水扁替沈一鳴祝禱：馬英九、邱毅不用去靈前下跪？

影／韓辦公布「週刊」烏賊戰獲奧步冠軍　韓國瑜9日凱道上親自頒獎

選情呈現拉鋸　漢子＆燕子語音拜票！要把楊瓊瓔拉到勝利方

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

當總統超麻煩！無隱私+零娛樂　他搞笑幻想「如果選上」秒崩潰

韓國瑜看漂亮小腿「只是成長的過程」　王淺秋：女生也會偷看帥哥

2020總統大選投票「純國旗裝ok」　禁穿候選人飛行夾克！違罰1.5萬

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

阿信「臉紅ㄎㄧㄤ掉」　Jolin慶功宴聳肩：我不知道欸

「支持蔡英文是驕傲的事！」年輕人超嗨迎小英　媽媽們拿「鍋勺」熱情敲

獨／選前之夜大拚場　韓國瑜把「總統府」搬到高雄了！

謝長廷稱李佳芬與楊蕙如看12強棒球　韓辦「決不撤告」：像扒手惡意栽贓！

選舉剩3天　陳滄江再次聲明「切割民進黨」：絕不會再回去！

張善政預言最後關頭挺韓國瑜　柯文哲：不表態就是我的表態

遭抹黑反對年改釋憲　宋楚瑜轟國民黨：找李來希唬大家　沒一人簽字

蔡英文諷韓國瑜砸錢宣傳　自嘲「沒對手那麼多廣告資源」

「將領被抹黑送紅包買官」　陳水扁替沈一鳴祝禱：馬英九、邱毅不用去靈前下跪？

影／韓辦公布「週刊」烏賊戰獲奧步冠軍　韓國瑜9日凱道上親自頒獎

選情呈現拉鋸　漢子＆燕子語音拜票！要把楊瓊瓔拉到勝利方

閱讀懶人有福了！Google Assistant將推新功能...可用42種語言唸文章給你聽

愛犬遭潑油燒再丟運河！飼主報警揪凶　狠男：被牠咬有陰影

續約要吸塵器、投影機？她視訊回「真心話」全場聽到：GG！老公應該很尷尬

星．上妝／柔伊唇色、莎莉塞隆眼影　金球獎女星使用彩妝公開

最大獎整桌免費　金子半之助、辻半海鮮丼推新春刮刮樂

KIA新年式Stinger、Sorento到港　全面搭載Level2自動輔助駕駛

去年1月捐卵…第2胎拚10個月無果！醫生一看：卵巢處於衰竭　她哭勸別捐

「支持蔡英文是驕傲的事！」年輕人超嗨迎小英　媽媽們拿「鍋勺」熱情敲

遭棄養情緒不穩定...狗明星咬死上百雞　他陪伴哈士奇年前找到家

15天單車接力環島達陣　康和董座深入偏鄉送暖弱勢

政治熱門新聞

網自製蔡競選廣告　對比兩個世界

「淑華」清秀照曝光！韓國瑜偷看變放牛班

挨批說謊造謠　名嘴嘆：沒參選都被黑

楊蕙如跟李佳芬一起看球？她揭真相

貪食蛇再現！基進批韓：愧對高雄市民

貪食蛇車隊連2晚掃街！藍寶堅尼也參戰

換6經理都沒救　他曝飯店老闆挺韓

雲林驚傳競選幹部遭圍毆　流血送醫

韓國瑜祕密武器蓋牌　最後一支穿雲箭蓄勢待發

最慘單位！千萬預算被砍到剩1000元

爸媽被砍18％！牙醫全家仍挺小英

用921當口號　謝震武怒問藍營議員

就怕「韓總統」成真　綠靠最大王牌催票

李艷秋7點狂轟！爆蔡英文真實人格

更多熱門

相關新聞

藍營選前拚場　總統府被搬到高雄

藍營選前拚場　總統府被搬到高雄

2020總統大選進入最後倒數，過去在高雄被視為造勢晚會「兵家必爭之地」的台糖物流園區，在選前之夜（1月10日）這一天由韓國瑜陣營率先搶進，《ETtoday新聞雲》記者8日實地採訪，發現韓國瑜陣營使出大絕招，把舞台搭建成形似「總統府」外型，呼應韓國瑜日前拋出「總統來高雄辦公」的想法，並凸顯韓國瑜入主總統府志在必得的企圖心。

謝長廷稱李佳芬與卡神看棒球　韓辦提告：扒手惡意栽贓！

謝長廷稱李佳芬與卡神看棒球　韓辦提告：扒手惡意栽贓！

陳滄江再次聲明「切割民進黨」：絕不再回去！

陳滄江再次聲明「切割民進黨」：絕不再回去！

宋楚瑜轟國民黨：找李來希來唬大家

宋楚瑜轟國民黨：找李來希來唬大家

陳水扁：馬英九、邱毅到沈一鳴靈前下跪

陳水扁：馬英九、邱毅到沈一鳴靈前下跪

關鍵字：

2020大選韓國瑜2020總統選舉2020大選2020立委選舉國民黨王小姐李佳芬

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

伊朗發射數十枚飛彈　襲擊美空軍基地

獨／謝和弦護愛莉婭　反擊：這輩子最後悔認識Keanna！

壞壞太嗨！她「洪水噴發」床單全濕…3男友全看傻

莉婭揭「和Keanna心結」！心疼謝和弦愛上她被譙

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

詹惟中挺韓國瑜原因曝光：我不用留後路

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

老婆偷吃同事　綠帽夫拖走小王妻「性侵失敗亂刀砍死」

李沛旭分手秒交嫩妹新歡！IG放閃認「對的人」

最佳好老公星座TOP3！唐綺陽：第一名不花心追求穩定

35年來第一次！蔡依林開唱「蘿莉塔台下爆哭」

網自製蔡競選廣告　對比兩個世界

快訊／烏克蘭客機載180人　伊朗起飛後迅速墜毀

莉婭再砲Keanna「搭上前男友」

影片曝光！伊朗深夜發射數十枚飛彈

更多

最夯影音

更多
越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情
蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面