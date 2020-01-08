陳水扁激動「三問馬英九」：在觀世音菩薩前發誓！看你敢不敢？

▲前總統陳水扁龍山寺參拜。（圖／記者林敬旻攝，下同）



記者陶本和／台北報導

前總統陳水扁8日上午前往台北艋舺龍山寺參拜，公開提出「三問馬英九」，包括319槍擊案、特別費案與富邦金併吞北市銀案。他當場邀請馬英九，到龍山寺在觀世音菩薩前發誓。

陳水扁在參拜結束後，向在場媒體與眾多支持者提出「三問馬英九」。首先第一問，陳水扁說，要請問馬英九319槍擊案，2004年319槍擊案晚上，連宋陣營的競選總幹事馬英九與陳文茜舉行記者會，陳文茜隔年6月27日接受中國南方人物週刊訪問時承認，他們當時講319槍擊案，是她事先與馬英九講好，「一個要扮演黑臉、一個扮演白臉，要一起演戲」。

陳水扁說，這就是「事先有犯意聯絡」，馬英九完全沒有責任嗎？「黑面、白面意思聯絡，行為分擔」，這就是共犯，馬英九還要告阿扁嗎？一樣都是在台大法律系讀書，「阿扁讀有，為什麼你不沒有？」

接著，陳水扁二問馬英九，有關特別費，陳水扁有總統機要費，馬英九特別費，為什麼一個判有罪、一個判沒罪？蔡守訓為了幫馬英九判無罪，竟然找到宋朝的宋使錢說這個就是要給當事人花用的，但陳水扁的特別費用到機密外交，還不夠花，自已倒貼3千多萬元，還被判無期徒刑。這樣對嗎？

陳水扁說，第三問有關富邦金併吞北市銀行案件，台北銀行董事會很多人反對，但法院卷宗顯示，當時台北市財政局長、北市銀常務董事李述德說，「大家別吵了，這是政治決定」。

陳水扁表示，北市銀被比較小間的富邦金併吞，什麼是政治決定，「除了馬英九外，還有第二個嗎？」富邦蔡明忠說他有捐1500萬元給馬英九，結果受到壓力更正，說這是給政黨不是給個人，這樣翻供可以沒事嗎？

陳水扁激動地說，他今天特別選在有300年歷史的龍山寺前，稟告觀世音菩薩，他強調自己講的每一句都是事實，觀世音菩薩、媽祖婆、眾神明都可以見證，「馬英九如果不服，同個地方來發誓，說你沒有，看你敢不敢？拜託大家幫阿扁主持公道。」