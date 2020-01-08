很多長輩都挺韓！他納悶「爸媽韓粉率特別高？」　網分析2關鍵：40歲是分水嶺

▲不少人因為和長輩政治立場不同而吵架。（示意圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

本周六（11日）就是大選投票日，一名網友原本想說隔天還要上班，所以就不回鄉投票了，沒想到身邊同事這次都排除所有困難，堅持要回家投票，「理由幾乎都是因為他們爸媽都是鋼鐵韓粉，所以一定要回去支援」，讓他很那納悶，為何很多長輩都是支持韓國瑜呢？

原PO在PTT的HatePolitics版表示，不只同事的爸媽是韓粉，網路上很多網友也是相同情形，「一堆人都說家裡爸媽韓粉，受不了無法溝通、吵架之類的」，於是他仔細回想，似乎很少聽到有人抱怨爸媽支持蔡英文，難道爸媽是韓粉的機率真的特別高嗎？

一名網友提出個人看法，他認為很多爸媽是韓粉的主要原因為「經歷」與「背景」，並以自己媽媽當例子，由於她是苗栗人，所以很自然地成為鐵藍立場，而且和韓國瑜也是同一所大學畢業，「1124那時候她原本也認為韓不太可能選上，但韓上了之後她就開始明目張膽地挺韓了」，這一年多來也常常批評民進黨太可惡，不停抹黑她所支持的韓國瑜。

▲網友分析為何很多爸媽是韓粉。（圖／翻攝自PTT）



也有人認為，和教育也有很大關係，「教育啊，為什麼40歲是個明顯分水嶺，你往前推估就知道這兩代人受的教育的差別」、「韓粉主客群是在40~60之間，也是黨國教育」、「因為經濟起飛時期KMT讓他們爽過」、「我自己觀察是兩個原因，一個是他們苦過，比較實際，一個是他們缺少網路世代蒐集資料、突破同溫層的能力。」

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