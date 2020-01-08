韓國瑜、柯文哲算什麼！　顏寬恒貼黑膜自爆：我才是被黑界大師兄

▲顏寬恒自曝自己才是被黑界大師兄。（圖／顏寬恒競總提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市第2選區立委候選人顏寬恒8日自述從政10多年來，在網路上被霸凌、被「黑」的心路歷程，諸如「黑道家族」、「我不想變消波塊」、「流氓之子」、「海景第一排」等字眼經常出現，他還貼上黑色面膜，笑稱比起國民黨總統候選人韓國瑜、台北市長柯文哲這1、2年才被黑，他算是「被黑界的大師兄」。

▲顏說，一到選舉，各種不堪入目的字眼全出現。

顏寬恒在影片一開始，就貼上男用黑色面膜，他說，敷面膜不是因為選舉曬黑了要護膚美容，而是一到選舉他就被黑，每個被黑的人都說自己被霸凌、被黑，但檯面上的政治人物不管是韓國瑜、柯文哲，被黑的時間跟他比起來，他們應該算是學弟。

▲顏自貼面膜解嘲。

顏說，最早有提到他的ptt文章出現在2005年時發表的，鄉民在討論已故法務部長陳定南送了一面匾額給他父親顏清標，上面寫著「為民喉舌」四個字，因為當時他擔任任務型國代，下面就有留言說「他兒子是國代，怎麼這種人當國代…」，應該是從這天以後，他就開始被黑了。

▲顏寬恒為民服務不分藍綠。

顏接著說，直到2012年參選立委補選後，只要有顏寬恒、或是他家人的名字出現，不管內容是甚麼，推文一定會噓爆，什麼「黑道家族」、「海線死胖子」、「我不想變消波塊」、「不自殺聲明」、「垃圾」、「流氓之子」、「海景第一排」，他無奈地說，「你能想像全家人暴露在螢幕上，一個個被抓出來凌遲，他的太太、孩子何其無辜，面對他們，他心中有多少的愧疚，大家能想像嗎？」

顏也提到他印象最深刻的一件選民服務案件，他說，2016年1月，有一位汪小姐在臉書私訊他，汪說她父親罹患肝癌，家人要捐肝救爸爸，12月時已經有做活體配對，但是要等衛福部審查通過才能手術，結果她父親突然急性肝衰竭，他立刻聯繫衛福部，請衛福部急件處理。

他說，當時沒有想太多，平常只要是合法、不破壞行政程序、急需幫助的情況，他的團隊就會全力協助，後來汪小姐把過程寫到爆料公社上，在網路上傳開，顏笑說，那篇文章應該是網路上這15年來，被最多人稱讚的一篇，他想告訴大家，不是為了稱讚搏版面、才做這些事，因為解決民眾的問題，就是他該做的事。

他最後強調，「我不能期待每個人都要喜歡我，但不能辜負期待我的人。」他希望透過這支影片告訴鄉親，「謝謝大家給我服務的機會，能夠為鄉親服務」。

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