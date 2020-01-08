中美計畫15日簽貿易協議！中農辦：「不會調整」三大主糧進口配額

▲中美簽署貿易協議的倒數時刻，中方官員突然表態，小麥、玉米及稻米的進口配額不會做調整。（圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

美國總統川普曾透露，中美將在本（1）月15日於白宮簽署第一階段貿易協議，其中包含中方承諾大幅增加農產品進口。不過中美經貿談判成員、中農辦副主任韓俊稍早指出，小麥、玉米及稻米這三大主糧的進口配額不會做調整。

據《財新網》報導，外界十分關注中國從美國進口小麥、玉米、稻米的具體數字，先前也猜測玉米進口配額會提高；不過韓俊參加「清華三農論壇2020」時表示，三大主糧的進口配額不會更動，「這是全球配額，我們不會為了一個國家調整。」這番話也令中美簽署協議增添變數。

報導也稱，中國對多項農產品的開放程度已經相當高，但對三大主糧進口仍實行配額管制，配額內實施1%低關稅，配額外關稅為65%。

▼中美預計15日簽署第一階段貿易協議。（圖／達志影像／美聯社）

依據2019年9月大陸國家發改委公佈的消息，2020年糧食進口配額及分配與往年相比均無變化，依舊是小麥配額963.6萬噸，其中90%為國營貿易配額；玉米配額720萬噸，其中60%為國營貿易配額；大米配額532萬噸，50%為國營貿易配額。分配給企業的國營進口配額，必須透過國營貿易企業代理進口。

報導再指，中國往年主糧進口配額使用通常低於50%。韓俊先前曾強調，中國自國際市場進口小麥、玉米和稻米，主要還是適度調節國內餘缺，「中國會堅守穀物基本自給、口糧絕對安全，把飯碗牢牢地端在自己手裡」。

中美達成第一階段經貿協議後，美方不久就傳出消息，中國每年會購買數額達400億至500億美元的美國農產品，這大約是2015年至2017年，中國從美國平均年進口農產品金額的兩倍。不過中方並未證實上述目標進口額。

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