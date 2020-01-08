韓冰現身倒數72hrs！韓國瑜的「最後一支穿雲箭」　2方式搬出秘密武器

圖、文／鏡週刊

為了在最後關頭衝破逆勢，國民黨總統候選人韓國瑜陣營全力打造「韓流2.0」，於投票前2天，將主場移師凱道舉辦勝利晚會，欲營造百萬韓粉席捲全台盛況，並搶先與10日的「蔡賴配」凱道場拚場較勁。但讓鋼鐵韓粉更期待的是，被封為「催票秘密武器」的韓國瑜女兒韓冰，究竟在選前最後一刻會不會主動現身？成為各界高度關注焦點。

▲選戰倒數，韓國瑜回歸拿手造勢場合，將靠2場大型造勢活動，全力催出藍軍歸隊投票。（圖／鏡週刊提供，下同）



韓國瑜祭出「蓋牌」策略後，回歸拿手造勢場合，自12月29日台中造勢場開始，鋼鐵韓粉如影隨形，用腳在泥地中力挺的畫面，大振藍軍信心。面對選戰投票日將至，近日傳出韓冰即將壓軸登場，讓韓粉更加期待。

韓營人士表示，由於選戰打得激烈，黑韓力道持續升高，坊間甚至一度謠傳韓冰懷有身孕的假訊息，加上網路上曾出現要對韓冰不利的言論，研判黑韓趨勢已逐漸轉向韓冰，讓韓國瑜夫婦十分擔憂，也心疼女兒遭受抹黑，為避免捲入不必要的選舉攻擊，才遲遲不讓韓冰現身。

雖然韓冰在九合一大選後就未曾在政壇公開露面，但韓營人士說，其實韓冰一直在幕後帶領先前韓競選高雄市長的網路團隊，主打空戰；但也因如此，支持者因見不到韓冰，不斷反應希望她能出面助選，讓挺韓勢力更加集中，因此，已在慎重考慮韓冰復出的形式，除了親自登台外，也不排除以錄製影片方式現身。

另一方面，韓營人士透露，韓最後的選戰主軸，除了全力號召藍軍歸隊外，也將力催「知識藍」回流，透過國政顧問團隊持續宣傳政見，把競選基調回到藍營強項的能源議題、經濟政策及兩岸論述，讓中產階級及中間選民有感歸隊。



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