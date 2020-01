平靜捷運vs混亂地鐵！蔡英文競選廣告「重剪版」　曝兩個世界震撼對比

▲蔡英文競選廣告「大聲說話」原版。

▲網友自製「兩個世界版」。

記者錢玉紘/綜合報導



蔡英文總統連任辦公室先前發布新的競選影片「大聲說話」,7日有網友自製了分割畫面的「兩個世界版」,對比出台灣與香港的不同生活樣貌,讓許多人紛紛轉貼分享。《紐約時報》的記者傅才德(Mike Forsythe)也轉貼影片,大讚「大聲說話」是他看過最強而有力的競選廣告。

蔡英文競選廣告「大聲說話」系列由知名廣告導演羅景壬操刀,6日公布之後,7日有網友自製新的「兩個世界」版,並PO在「辣台派」臉書粉專上。內容一邊是台灣人的日常生活,像是年輕人打電動上網,民眾搭捷運回家等,但另一邊的畫面卻是幾百公里外的香港,路上滿是表達不滿的「連儂牆」、民眾在地鐵上被攻擊、被逮捕。

廣告最後,感性旁白提到,「沒有任何猶豫,台灣會大聲說,我們選擇和民主站在一起,我們選擇和自由站在一起,我們選擇和全世界站在一起,1月11日,願我們因為團結感到光榮」。

羅景壬導演也在臉書上轉貼了這支重剪的影片,他表示,「並置的畫面,強迫我們凝視他人的痛苦。最好再附上一面鏡子讓我們好好看看,凝視他人的痛苦的時候,自己那張事不關己的臉孔。」、「星期六,請用理智而不只是感性去連結我們、呈現我們,鮮明地告訴全世界,我們堅定拒絕什麼。」

另外,《紐約時報》知名記者傅才德(Mike Forsythe)也轉貼原本的「大聲說話」競選影片,他在推特上提到,「這是我看過最有力量的政治廣告之一,台灣總統為她的競選連任做了非常強勁有力的論述」。

This is one of the most powerful political ads I have ever seen. Taiwan’s President makes a devastatingly strong argument for her re-election here. https://t.co/7LjfpMz4DU