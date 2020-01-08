侯友宜佈局「熱助立委冷挺韓國瑜」　遠觀逼宮吳敦義…力求藍綠共識

圖、文／周刊王

選前最後一個「超級星期天」（1月5日），新北市街頭鑼鼓震天，國民黨總統候選人韓國瑜合流立委候選人邱烽堯車隊，前往中和區的故鄉「壽德新村」掃街拜票；接著轉往板橋第一體育場，參加立委候選人柯志恩及林國春的造勢活動。就在母校海山國中旁的舞台上，韓國瑜承諾未來當選總統，一定會改革國民黨，讓支持國民黨成為一種驕傲。

韓國瑜前腳才走，新北市長侯友宜緊接著也來相挺同是警界出身的林國春，傍晚再陪柯志恩掃街拜票。同一天都在新北市助選，侯友宜和韓國瑜依舊上演「王不見王」戲碼，雙方各自在政治舞台上拚搏。

▲侯友宜陪同立委候選人柯志恩進行車隊掃街拜票。（圖／周刊王提供）

2018年底縣市長選舉中，新北市長侯友宜與當時參選高雄市長的韓國瑜並稱「漢子」和「禿子」，兩人都是國民黨內人氣王。然而，自從去年4月韓國瑜宣布競選總統後，兩人形影卻若即若離，即便到了選前最後一個「超級星期天」，雙方都在新北市為立委候選人掃街拜票，仍持續保持「王不見王」狀態。

▲韓國瑜回板橋為立委候選人柯志恩造勢宣傳。（圖／報系資料照）

事實上，政壇盛傳「警而優則仕」的侯友宜，穿梭在各流派之間，卻不過於涉入宮鬥，就是為了塑造「超越藍綠」的形象，謀求政途再創巔峰，只是，想順利通過這場政治期中考，還真的需要大智慧。

「若韓國瑜贏得大選，黨主席當然由他兼任；但若大選不如預期，黨內也一定會逼宮國民黨主席吳敦義，力挺韓國瑜帶頭改革國民黨。」中山大學政治所教授廖達琪分析，侯友宜身為國民黨內「最大諸侯」，雖然過去行事低調，且在總統大選期間也不斷強調行政為重，刻意與韓國瑜保持距離；侯友宜就算可能被拱上去選主席，未必會積極參與，反而將與黨中央保持適當距離。

對於侯友宜和韓國瑜的互動暗藏什麼玄機，台灣師範大學政治所教授范世平分析，由於「超越藍綠」逐漸成為全民共識，侯友宜在這次大選中，刻意與韓國瑜保持距離，或許是為了日後布局考量，「突破藍綠的界域，才是侯友宜最大的優勢。

范世平進一步指出，侯友宜很懂人情世故，是個「很接地氣」的長官，一路以來，在藍綠都有朋友；他在藍營中排行名列前茅，只要韜光養晦，假以時日必大放異彩。「到目前為止，民進黨的新北市議員不會去得罪或反對侯友宜，在這樣和諧的氛圍下，以侯友宜八面玲瓏的個性，未來幾乎篤定可以連任新北市長。

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