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衛生署前署長楊志良陪葉壽山拜票　為社福政見站台背書

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▲衛生署前署長楊志良陪同屏北立委候選人葉壽山拜票，並為他的為社福政見背書 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲衛生署前署長楊志良陪同屏北立委候選人葉壽山拜票，並為他的為社福政見背書 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏北立委候選人葉壽山7日下午由衛生署前署長楊志良陪同，騎自行車在屏東市區掃街拜票。楊志良不但為葉壽山的社福政見背書，還強調國民黨原本規劃的長照保險制讓老人家都能受惠，但民進黨卻以修法提高菸稅、遺產稅及贈與稅的稅率來籌措，導致許多老人目前病痛卻苦無保險，不但生活陷入困頓更拖累家人，不時傳出社會悲劇，令人心痛。

▲衛生署前署長楊志良陪同屏北立委候選人葉壽山拜票，並為他的為社福政見背書 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼楊志良陪葉壽山騎腳踏車掃街拜、社福政見背書。

▲衛生署前署長楊志良陪同屏北立委候選人葉壽山拜票，並為他的為社福政見背書 。（圖／記者陳崑福翻攝）

楊志良是全民健保起草人之一，也是葉壽山就讀國防醫學院的老師，師生兩人曾共同為軍人眷屬加應加全民健保，並肩作戰在立法院不斷說明、爭取、推動軍人軍眷加入全民健保，2001年終於獲得多數立委支持，三讀通過完成軍人軍眷納入全民健保修法。

獲悉得意門生參選立委，楊志良特別南下為葉壽山加油打氣，下午3時楊志良陪同葉壽山以單鐵馬方式，繞行市區拜票，沿路向市民請託拜票，金曲歌王翁立友也從早陪到晚，臉頰早已曬成一片紅暈，領教屏東太陽的熱情。

大夥終點站在台糖冰店，楊志良針對長照議題發表個人看法，同時為葉壽山的社福政見背書。他說，目前政府實施中的所有福利政策，都是國民黨執政時的規劃，而以提高菸稅做為長照基金主要財源之一，更有道德上的爭議。由於人口高齡化嚴重，需要被照顧的老人只會愈來愈多，實在不忍一再看到老人失智失能拖垮一家人的悲劇上演。所以，唯有國民黨重新執政，立法委員過半，政府才能早日尋求新的稅源或改以保險制取代，使得長照基礎建設能有穩定財源，得以順利推展。

他表示，葉壽山是他的學生，也曾是屏東市的好市長，相信以他的學經歷未來一定會是位好立委，立法委員就是要選會為人民爭取福利會為道德是非關的人擔任，他向屏東鄉親慎重推薦葉壽山，請大家支持1號葉壽山。

葉壽山說，他主張全國統一65歲以上免繳健保費，中央編列定預算，減輕地方政府負擔等，希望未來在立法院能全力推動。

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