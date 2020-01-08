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北漂正妹專訪／韓國瑜有日本匠人精神　計程車司機自發性力挺被制止

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記者楊蕓／台北報導

2020總統大選倒數3天，國民黨總統候選人韓國瑜進入最後衝刺。有「北漂最美主持人」之稱的高雄市競選總部首席顧問李明璇接受《ETtoday新聞雲》專訪，她對於韓國瑜長期以來遭受抹黑感到憤憤不平，並舉自己平常與韓國瑜相處為例，要讓外界看見最真實的韓國瑜。

▲▼李明璇。（圖／記者劉亮亨攝）

▲北漂最美主持人李明璇。（圖／記者劉亮亨攝）

計程車司機自發性力挺　韓國瑜婉拒：憂影響他們生意

談到對韓國瑜最深刻的印象，李明璇表示，曾經有計程車司機想要發動上百輛的車隊挺韓，當下她認為韓國瑜很需要這股支持力量，且又能創造很大的新聞版面，就欣然答應，沒想到韓國瑜得知後馬上婉拒，原因讓她相當意外。

李明璇解釋，韓國瑜認為高雄本身是一個蠻綠的地方，如果這些司機出來支持他，擔心會影響到司機的生意，覺得這樣不太好，但還是感謝司機們的心意，希望他們可以用其他的方式支持韓國瑜。

「一般要選舉的人，聽到有人想透過行動表達支持，一定會接受，甚至還會希望越多越好。」李明璇說，這件事讓她感受到，韓國瑜是真的打從心裡顧慮別人的感受、顧慮別人的生活，說他是一位「苦民所苦」的候選人絕對不是假的，每個人看到韓國瑜，甚至只是在電視上看到他，會覺得他是個大喇喇、喜歡開玩笑的人，但他也是個非常溫暖的人，凡事先想到別人，把自己放到其次的位置。」

李明璇表示，就像韓國瑜曾說，政治是一件很單純的事情，人民投票選出喜歡的候選人，但是人性把政治搞複雜了，一般人追求在短時間內獲得最多選票，韓國瑜則是真的打從內心，想把事情做好，「先把人做好，再去做事」，這句話在韓國瑜的身上徹徹底底實現。

▲▼李明璇有「北漂最美主持人」的稱號。（圖／翻攝臉書）

▲李明璇。（圖／翻攝李明璇臉書，下同）

韓國瑜盼提升青年國際觀　交換學生設兩大條件

然而，韓國瑜在年輕族群支持度始終低迷，雖提出如「學貸免息」、「鼓勵學生出國交換一年」等務實政策仍屢遭質疑，李明璇說，在學貸免利息政策上，韓國瑜看見的是學生、家庭還款的困難，蔡政府反而先質疑「學生可能套利」，但貸款是銀行直接撥款到學校，沒有經過學生，請問學生要如何從中獲利？

另外，韓國瑜鼓勵在學學生出國交換一年，也被民進黨說是花國家的錢送學生出國遊學玩一年，李明璇強調，出國交換設有條件，包括英文能力達一定標準、在校成績中上等，在具備條件的前提下，若因財務因素而無法實現，韓國瑜認為政府應該出來幫忙，「這兩個青年政策讓大家清楚看見，韓國瑜知道學生的痛點在哪裡，先從消極層面解決，年輕人也比較不會有顧慮、負擔去完成夢想，他是真的在乎年輕人。

▲「北漂最正女主持人」李明璇。（圖／翻攝自李明璇臉書）

即使韓國瑜對青年族群著力很深，年輕人普遍還是不喜歡他，李明璇認為，是受媒體塑造出的形象所影響，「有太多新聞可能對韓市長比較不利，因為他講話有趣、很幽默的一個人，不小心把它放大的時候，大家會覺得他是不正經的總統候選人，覺得他像小丑一樣。」

很多人罵他是草包，但是也有很多人在他身上看到的是麵包，看到的是一個希望，覺得國家以後不管是經濟發展、教育問題、下一代的問題都可以被解決。」

李明璇強調，韓國瑜不貪污、做人正直，在他底下的人也不敢亂來，反觀民進黨政府充滿貪污舞弊，不是說蔡英文本身貪污，而是她沒有對這些行為譴責，「韓市長的出現帶給台灣政治很大的希望，這是一個改變的希望，不只對台灣的政治，對國民黨也是一樣。」

▲▼李明璇。（圖／翻攝自李明璇臉書）

韓國瑜有日本匠人精神　做事龜毛、注重細節

韓國瑜視鋪路、清淤視為重要政績，曾遭前市長陳菊酸這些都是她任內編列的預算，李明璇表示，只要問大多數的高雄人，都認為高雄的路真的鋪得非常好，到現在還是有網路的酸民在說，修路本來就是很基本的事，她強調，韓國瑜用陳菊任內編列的預算、用當時的工班與團隊，成績卻做的更好，「也因為基本的事情可以把它做好，他才有辦法做更大的事情。」

李明璇更以日本「匠人精神」來形容韓國瑜，日本人做事龜毛、注重細節，而韓國瑜治理高雄市也具備著匠人精神，「不是市長取代了副市長、取代了局長的位置，而是把一個很厲害的人放在正確的位置」。

李明璇也透露，「大家可能不知道，韓市長現在競選總統，但他每天早上第一件事，都是先盯高雄市政做的如何，他匯報的順序是這樣的，最後才去想他的競選主軸。」

▲▼李明璇。（圖／翻攝自李明璇臉書）

▲▼李明璇參加挺韓遊行。（圖／翻攝自李明璇臉書）

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