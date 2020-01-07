伊朗13套復仇劇本「美國夢魘」！艦艇神秘出動　美預期2天內攻擊

▲伊朗誓言為將領蘇萊曼尼復仇。圖為伊朗精銳的「伊斯蘭革命衛隊」。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

美軍上周擊殺伊朗高階將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），德黑蘭當局揚言必向美國報復。伊朗最高國家安全委員會7日揚言，已經擬定13套劇本，任何一項劇本都是美國人的夢魘：美國軍方官員透露，美方預期伊朗在一、兩天內就會採取行動，有可能鎖定美方指揮官「以牙還牙」。

美軍3日在伊拉克巴格達機場附近發起無人機空襲，擊斃伊朗革命衛隊精銳部隊「聖城旅」（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼少將，引起伊朗全國上下群情激憤，誓言必定會為蘇萊曼尼向美國復仇。在蘇萊曼尼的故鄉克爾曼（Kerman），7日有數成千上萬民眾湧上街頭，向蘇萊曼尼表達悼念之意，期間許多人高呼「美國去死」等字眼。

期間傳出，疑似因現場人數過多導致人踩人意外，導致有35人死亡、48人受傷。伊朗學生新聞社（ISNA）報導稱，由於踩踏事故，官方已經將蘇萊曼尼的下葬儀式推遲。

路透社引述伊朗法爾斯通訊社（Fars）報導，伊朗最高國家安全委員會秘書夏卡尼（Ali Shamkhani）透露，伊朗已經擬定13種復仇劇本，其中即使是力度最小的情況，對美國人而言也將會是「歷史性夢魘」。

報導提到，伊朗南部海岸線沿著波斯灣石油運輸路線延伸，包括狹窄的荷莫茲海峽水道，另外，伊朗在整個中東地區也有許多盟友，包括巴勒斯坦哈瑪斯組織，以及黎巴嫩的真主黨。

另據美聯社報導，美方高層認為，伊朗的下一步行動將決定這場危機的結局走向。有官員透露，美國情報單位上不清楚伊朗是否準備發動進攻，或是選擇加強德黑蘭的防禦，但美國會持續加強鞏固在中東的主導地位，包括重新部署部分部隊。其中一位官員透露，美方預期，伊朗在一天至兩天內會發起某種「重大」打擊。

美方官員指出，伊朗有可能採取「以牙還牙」報復，意即鎖定美軍將領攻擊。另有一名官員透露，伊朗已經出動部分軍艦，雖然還不清楚其用意，但有可能被用來發起迅速打擊。

官員透露，美軍已經強化其部隊戰備，尤其是在伊拉克地區，包括近日將陸軍第82空降師第1旅部隊從科威特移防至伊拉克境內，負責保護美國公民安全。官員說，目前駐伊拉克美軍已經停止所有訓練任務，全力防範可能的打擊。

▼美軍公布照片，顯示第82空降師第1旅官兵近日趕赴中東前線。（圖／達志影像／美聯社）



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