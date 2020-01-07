小孩要怎麼教？　衛福部拍攝「育兒版」瞳鈴眼來教你

▲衛福部拍攝正向教養的短片，解答新手爸媽的疑惑。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒）

記者范姜士航／綜合報導

新手爸媽經常被家中小朋友各種疑難雜症弄得暈頭轉向，卻仍不知道該如何下手，「小朋友都不吃飯該怎麼辦？」、「要如何不罵小孩又能教會她」，遇到這些問題往往會因不同人而有不同的答案，衛福部特別邀請已成為人父人母的「黃鐙輝」、「貝童彤」拍攝一系列正向教養的短片來解答新手爸媽心中的疑惑。

衛福部的宣導影片用台灣人熟知的戲劇「瞳鈴眼」的方式進行拍攝，影片內容說到「小明按耐不住自己想玩的心，出手搶奪小美手上的玩具」，眼看搶玩具大戰一觸即發，飾演爸爸的黃鐙輝，馬上訊斥了弟弟，要他把玩具還給姊姊，但沒想到卻演變成兩個小朋友的哭聲大比拼，慌了手腳的爸爸這時該如何解決衝突？影片這時請到了「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」來解答父母心中的疑惑。

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▲「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」會在影片最後解答問題。

總共有10部的正向教養影片，在衛生福利部粉絲團發布後獲得一致性的好評，衛福部小編還貼心的貼出各式分享的文案，提供大家使用「孩子做出危險的事怎麼辦？第一步絕對不能罵！醫生建議「這樣做」讓孩子秒懂危險在哪～」、「孩子不叫叔叔阿姨就是沒禮貌？四個「常犯禮儀迷思」大家都狂讚！」，有趣的文案讓人會心一笑。

有趣的拍攝方法讓看過影片的網友在衛福部粉絲團大讚「好有才！創意又實用，竟然還有文案」、「超棒棒，這簡單易懂，超用心」、「這系列影片真的超用心，影片精簡扼要點出父母與孩子的心聲，重要的是柚子醫師溫馨點醒身為父母的作法，真的超棒」。