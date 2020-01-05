武漢不明肺炎擴散　疾管署急開專家會議：擴大通報標準

▲疾管署5日舉辦專家會議。（圖／疾管署提供）



記者柯振中／綜合報導

大陸湖北武漢的不明肺炎持續擴散，香港、新加坡等地也出現疑似案例。為了因應病情，衛福部疾管署5日下午召開會議，決定「料敵從寬、禦敵從嚴」，擴大通報標準，只要民眾14日內曾前往武漢，且出現發燒、呼吸道症狀，應盡速就醫，配合醫師通報採檢。

衛福部部長陳時中5日視察疾管署，召開「因應中國不明原因肺炎疫情專家諮詢會議」。他在會議上指示，面對這波疫情，應保持「料敵從寬、禦敵從嚴」的態度，強化實驗室診斷量能、加強通報及檢驗等各項措施。

請繼續往下閱讀...

經過與專家討論後，疾管署得出3項結論，將擴大疫情通報標準、確定後續處置流程及加強新興傳染病致病原因的診斷能力，配合疫情適當調整措施。

▼疾管署對武漢肺炎的疫情說明。（圖／疾管署提供）

疾管署公布的結論如下：

一、14日內自武漢地區返國民眾，如出現發燒及呼吸道症狀者，應盡速就醫，並由醫師通報採檢。

二、確定醫療院所相關通報定義及後續處置流程，請醫療院所配合辦理，並要求加強感染管制措施。

三、完備我國因應疫情之整備與應變策略及作為，建議加強新興傳染病致病原診斷能力，並因應疫情狀況適時調整應變措施。

疾管署呼籲，目前是流感、肺炎的好發季節，有計畫近期前往武漢或鄰近區域的民眾、台商應落實「肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩」等個人防護措施，避免接觸野生動物、禽鳥以及出入活禽市場、醫院等公眾場所，回國後若有出現類似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員。