兒被霸凌「額頭留深疤」！父親不忍了...要兒子打回去：不用怕爸爸在

▲兒被霸凌「額頭留深疤」！父親不忍了要兒子打回去。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

如果小孩被欺負了，身為父母的你會如何處理？在大陸廣東廣州就讀小班的睿睿（化名）被同學多次打傷，而他的父親最後忍無可忍，要孩子對施暴的同學打回去。目前睿睿已經離開學校，家長也要求園方退費，全案當地教育局介入調查中。

根據《澎湃新聞》報導，睿睿母親不捨表示，就讀幼兒園小班的兒子一學期內受傷3次，最近一次在2019年12月31日；同一名同學用玩具砸傷兒子耳後，刮傷側邊額頭、接近眼睛周圍，傷口非常深，睿睿換藥時常會痛得哇哇大叫。

園方表示，有積極配合家長處理。不過睿睿母親指出，丈夫被園長的態度、講的話激怒，因此把小孩帶進教室裡，給動手的同學一點教訓。監視器畫面可以看到，睿睿父親大喊，「不用怕，爸爸在這，你打回去。」接著睿睿輕輕抓起同學的小手，打了一下，隨後害怕的跑回父親身邊，引起騷動。

目前，睿睿母親已為兒子辦理退學，全案教育局介入調查中。貼文一出，許多網友紛紛留言「爸爸做得很好，小朋友只是輕輕打了一下手也很好」、「多次被同學打傷，幼兒園及老師有不可推卸的責任」、「孩子肯定不止被欺負3次」；不過也有人認為，「打回去不是辦法，解決不了問題，還是要好好說。」

更多 CTWANT 報導

妻難產亡！女兒搶救6天...父流淚簽器捐：我的小天使 遺愛3人

丈夫3年不交功課！美女主播爆「入黑暗界止渴」 逆天蜜桃超吸睛

下體遭黴菌瘋狂侵襲、口腔破白洞 醫師眉頭一皺：愛滋帶原