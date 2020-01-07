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台南無照保母竟收托8嬰幼兒！　社會局開罰6萬急找家長溝通

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▲台南市社會局1月6日查獲1名無照保母在自宅收托8名嬰幼兒，嬰兒直接睡在未舖設軟墊的床板上，有跌落地板受傷之虞。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市社會局1月6日查獲1名無照保母在自宅收托8名嬰幼兒，嬰兒直接睡在未舖設軟墊的床板上，有跌落地板受傷之虞。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市社會局1月6日接連查獲兩起違法保母收托照顧嬰幼兒情事，其中1名40歲無照保母在自宅收托8名嬰幼兒，照顧品質明顯不佳，社會局立即依兒童及少年福利與權益保障法規定，對該無照保母處新台幣6萬元罰鍰，並要求限期改善。

社會局指出，將逐一聯繫送托家長，說明違規保母不得收托幼童之規定，後續也會協助家長將幼童轉換保母或其他托嬰中心收托。

社會局指出，該名無照保母，非幼保相關科系畢業、未受過保母訓練，以每月6000元至1萬元不等的價格向家長收取收托費用，當社會局前往現場稽查時，該保母獨自照顧8名幼童，室內空間狹小，設備簡陋，嬰兒直接睡在未舖設軟墊的床板上，有跌落地板受傷之虞。另發現奶瓶、茶杯等兒童用品未即時清洗殺菌，幼兒活動範圍亦未設防撞措施，環境整潔及安全都非常堪慮，已嚴重影響受托孩童及家長之權益。

社會局長黃志中嚴正指出，台南市重視幼兒的托育安全及家長的送托權益，對於違法情事絕不寬貸。家長將幼兒送到無照托嬰中心或交給無照保母照顧，業者可能因為擔心被舉報，將幼兒藏放在隱密或密閉空間內，造成幼兒減少社會互動，未經監督的空間、飲食也都令人擔心；至於照顧人力方面，依現行法令規定每位保母可照顧4名幼兒（2名2歲以下，2名2歲以上），但該無照保母獨自照顧8名幼兒，不但降低照顧品質，也易有疏忽或虐童情況。

黃志中局長強調，社會局每半年會針對立案托嬰中心及登記保母不定期稽查；另對新立案托嬰中心，3個月稽查1次，為確保托嬰中心的環境安全及照顧服務品質，轄內的立案托嬰中心，均經由工務局、消防局、衛生局及社會局共同至現場勘查，並待環境設備及人員資格完全符合相關法規後，才能核發立案證書。

違法的收托場地無法加入準公共化服務，連帶影響家長不能領取托育補助，幼兒也沒有投保學生團體保險，安全及品質都有疑慮，非常容易產生糾紛及虐童的情事。

社會局指出，台南市目前有77家合法立案托嬰中心、6家社區托育家園及近2000名合法登記的居家保母，相關的立案資訊、登記及收費標準隨時更新並公布於社會局網站，提醒家長可多加利用查詢，若發現有違法收托照顧兒童場地，請洽台南市社會局婦女及兒童少年褔利科06-2985085舉報。

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