蔡沐霖化身「阿沐哥哥」辦氣球活動：選舉只是一時、回憶才是永恆

▲蔡沐霖與街頭藝人「QQ姊姊」合體舉辦氣球活動 。（圖／蔡沐霖辦公室提供）

記者張嘉晏／綜合報導

2020大選倒數5天，民進黨新北市第9選區立委候選人蔡沐霖日前和屏東縣長潘孟安合體，兩人表示要並肩守護蔡英文的故鄉。此外，他在選前舉辦了許多休閒活動讓鄉親參與，目的是為了讓大家留下和家人、好友同樂的美好回憶，「選舉只是一時的，留給雙和民眾的資產才是永恆。」

潘孟安日前北上替蔡沐霖助陣，他表示，屏東縣是蔡英文的故鄉，永和則是蔡英文目前居住的地方，他的任務就是和蔡沐霖一起並肩作戰，守護總統現在的故鄉，盼選民給年輕人一個機會。

▲蔡沐霖（左）、潘孟安（右） 。（圖／蔡沐霖辦公室提供）

而身為新手爸爸、同時也很關心育兒政策的蔡沐霖，近期也化身「阿沐哥哥」，和街頭藝人「QQ姊姊」一同舉辦了2場「氣球繽紛旅行」活動，吸引了超過百位家長和小朋友參與，讓現場朝氣滿滿，也為居民留下美好的親子回憶。

蔡沐霖說，選舉只是一時的，要為雙和民眾留下資產才是永恆的，他在選前與團隊舉辦了瑜珈教學、台語說故事、棒球國際賽轉播派對等創意活動，目的就是為了讓「好霖居」留下深刻的印象和回憶。

▼ 蔡沐霖希望為居民留下美好回憶 。（圖／蔡沐霖辦公室提供）

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